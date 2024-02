Une semaine en Bourse : le recap du 12 février au 16 février

(Crédits photo : Boursorama - A. MORISSE )

Lundi 12 février

CAC 40 : +0,55%, à 7.689,80 points, à 2,89 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

En ce début de semaine, la bourse de Paris affiche une atmosphère paisible, ponctuée par l'attente de plusieurs indicateurs économiques à venir. L'indice affiche une légère progression, soutenu par les gains de URW (+2,58%), L'Oréal (+2,35%), ainsi que Renault (+1,12%) qui maintient son élan. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé, avec un nouveau record en clôture pour le Dow Jones à 38 797 points, tandis que le Nasdaq recule de 0,30%, restant en dessous des 16 000 points.

Valeur en vue

Direction la Bourse de Milan, où la valeur Tod's connaît une hausse de plus de 18,37%, suite à l'annonce de l'offre publique d'achat sur les actions de ce petit acteur du luxe italien spécialisé dans les bottines et les mocassins, par la société d'investissement L Catterton, en partenariat avec Diego Della Valle (DDV).

Mardi 13 février

CAC 40 : -0,84%, à 7.625,31 points et 3,05 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La bourse de Paris a connu une journée agitée, débutant par une ouverture en territoire négatif et finissant avec une forte chute en dessous des 7 600 points. Ce déclin s'est accentué suite à la diffusion des données sur l'inflation américaine à 14h30, révélant une augmentation de 0,3% des prix à la consommation en janvier, dépassant les prévisions et affichant une progression annuelle de 3,1%. Pendant ce temps, Wall Street a également essuyé des pertes plus prononcées, avec une baisse de 1,22% pour le Dow Jones et de 1,80% pour le Nasdaq.

Valeur en vue

L'action du géant de l'équipement automobile, Michelin s'envole de +6,88% à la Bourse de Paris suite à la révélation de résultats qui dépassent les attentes, accompagnés d'un plan de rachat d'actions d'un montant maximum de 1 milliard d'euros sur la période 2024-2026. L'année 2023 a été marquée pour le leader mondial de la pneumatique par un bénéfice opérationnel record de 3,6 milliards d'euros, soutenu par son positionnement dans le haut de gamme et la baisse des coûts des matières premières après un pic en 2022, ont rapporté les dirigeants ce lundi.

Mercredi 14 février

CAC 40 : +0,68% vers les 7.677,35 points et 2,64 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Durant cette séance, le CAC 40 maintient son schéma habituel d'alternance entre périodes de hausse et de baisse,une tendance en place depuis le début du mois. Les investisseurs semblent avoir déjà digéré la publication de la veille sur les prix à la consommation (CPI) aux États-Unis, révélant une accélération inattendue de l'inflation en janvier..

Scénario similaire pour les marchés américains qui sont sont également dans le vert, avec le Dow Jones en progression de +0,40% et le Nasdaq en hausse de +0,58%. À noter, Nvidia a surpassé Alphabet, la société mère de Google, en termes de capitalisation.

Valeur en vue

En 2023, le mastodonte français de l'informatique Capgemini, a enregistré une année exceptionnelle, avec une augmentation de 7% de son bénéfice net, une performance qui a enchanté les investisseurs et a propulsé le titre de +6,85% au cours de cette séance. Cependant le groupe prévoie une croissance de son chiffre d'affaires pour cette année entre 0% et 3% à taux de change constants, un niveau moins ambitieux que l'année précédente, mais ces perspectives n'ont toutefois pas suscité d'inquiétudes parmi les investisseurs.

Jeudi 15 février

CAC 40 : +0,86% vers les 7.743,42 points et 3,88 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La Bourse de Paris a de nouveau franchi un nouveau sommet à la clôture, atteignant 7 743 points. L'indice est tiré par les performances des entreprises du secteur automobile, avec une hausse de 6,5% pour Renault et de 5,8% pour Stellantis, qui ont dévoilé leurs résultats annuels respectivement mercredi soir et ce jeudi matin.

Outre-Atlantique, la situation est plus contrastée. Les données révèlent un repli plus marqué que prévu des ventes au détail en janvier (-0,8%) ainsi qu'une diminution inattendue de la production industrielle. Les indices sont toutefois en hausse avec +0,30% pour le Nasdaq et +0,91% pour le Dow Jones.

Valeurs en vue

L'action Safran a enregistré une forte hausse, augmentant de 4,12 % pour clôturer à 183,16 €. Les résultats financiers du groupe pour l'année 2023 sont également prometteurs, avec un chiffre d'affaires de 23,19 milliards d'euros, en progression de 23,6% sur une base organique (soit +21,9% par rapport à 2022), bénéficiant de sa position favorable sur le marché en croissance des court et moyen-courriers. En ce qui concerne les perspectives, Safran prévoit d'atteindre, pour l'exercice 2024 (à périmètre constant et en données ajustées), un chiffre d'affaires d'environ 27,4 milliards d'euros, un résultat opérationnel courant proche de 4 milliards d'euros, ainsi qu'un cash-flow libre d'environ 3 milliards d'euros, sous réserve du calendrier de paiement de certains acomptes.

Vendredi 16 février

CAC 40 : +0,64% vers les 7.792,73 points et 0,78 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

A mi-séance de cette dernière journée, la Bourse de Paris progresse de plus de 0,5%, avec un nouveau record historique atteint à 7 800 points. L'indice profite actuellement du dynamisme de Eurofins Scientific (+2,8%), Teleperformance (+2,7%) ou encore STMicroelectronics (+2%). Cependant, les investisseurs se pencheront à 14h30 sur les chiffres des prix à la production aux États-Unis.

Valeur en vue

TF1 se positionne en tête du SBF 120, avec une augmentation de +6,78% à 8,74 euros par action. Cette hausse fait suite à la publication la veille des résultats annuels 2023 du groupe, qui ont enregistré une augmentation de 9% de son bénéfice net par rapport à l'année précédente. Le titre réalise ainsi sa 4ème séance de hausse consécutive et affiche une performance de plus de 22% depuis le 1er janvier 2023.

