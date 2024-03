Une semaine en Bourse : le recap du 11 mars au 15 mars

Lundi 11 mars

CAC 40 : -0,10%, à 8.019,73 points, à 2,50 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

La première séance à la bourse de Paris débute avec une légère baisse, mais l'indice demeure stable au-dessus des 8 000 points. Cette semaine promet d'être dynamique aux États-Unis, avec une série de données économiques importantes à surveiller, notamment les chiffres de l'inflation, les ventes au détail et la production industrielle du mois dernier. Outre-Atlantique, Wall Street finit mitigé avec le Dow Jones qui progresse de 0,12 % tandis que le Nasdaq est en repli de 0,41 %.

Valeur en vue

Spie, spécialisé dans les services multi-techniques dans les secteurs de l'énergie et des communications, maintient sa dynamique positive avec une augmentation de 2,36 %. Après avoir annoncé de bons résultats annuels la semaine dernière, le groupe a signé un accord pour l'acquisition de 92 % de ICG Group en Allemagne. Basée près de Stuttgart, cette entreprise emploie environ 720 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 230 millions d'euros en 2023, avec des marges dépassant les 10 %.

Mardi 12 mars

CAC 40 : +0,84%, à 8.087,48 points et 3,32 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 clôture la séance sur un record, atteignant 8 087 points, malgré les indications signalant une persistance de l'inflation aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation a grimpé de 3,2 % sur un an en données globales et de 3,8 % hors alimentation et énergie mais ces données n'ont pas vraiment découragé les investisseurs, qui espèrent voir d'éventuelles baisses de taux de la part de la Réserve fédérale cette année. Il est à noter que la Fed se prononcera sur cette question la semaine prochaine. Wall Street affiche également une tendance positive, avec le Dow Jones et le Nasdaq en hausse de 0,61 % et 1,54 % respectivement.

Valeur en vue

Outre-Atlantique, MicroStrategy augmente de 7,45%, tirée par la flambée du Bitcoin. En effet, Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, est une figure emblématique dans le domaine des cryptomonnaies. Cette entreprise américaine de logiciels est devenue l'un des principaux détenteurs de cette monnaie numérique. Le groupe a annoncé avoir acquis 12 000 bitcoins entre le 26 février et le 10 mars pour environ 822 millions de dollars en espèces, portant ainsi le total de ses avoirs à 205 000 bitcoins. Depuis le 1er janvier, le cours de son action a augmenté de 168%.

Mercredi 13 mars

CAC 40 : +0,62% vers les 8.137,58 points et 3,18 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Le CAC 40 continue sur sa lancée, atteignant un nouveau sommet à la clôture, à 8 137 points, après avoir grimpé jusqu'à 8 157 points en cours de journée. Malgré une séance mitigé à Wall Street, avec le Dow Jones en hausse de 0,10 % et le Nasdaq en baisse de -0,54 %, l'indice phare parisien maintient son élan. Par ailleurs, le bitcoin continue son ascension et franchit désormais la barre des 73 000 dollars.

Valeur en vue

Le titre Vallourec bondit de 7,41% et pour cause le groupe français spécialisé dans les tubes sans soudure pour l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé mardi que le sidérurgiste ArcelorMittal, deuxième sidérurgiste mondial basé au Luxembourg, allait devenir son nouvel actionnaire de référence en rachetant la participation jusqu'ici détenue par le fonds américain Apollo pour 955 millions d'euros.

Jeudi 14 mars

CAC 40 : +0,29% vers les 8.161,42 points et 3,55 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Les principales Bourses européennes, à l'exception de Paris, ont clôturé en baisse jeudi, ainsi que Wall Street qui a terminé également dans le rouge à New York. Malgré un début de séance record à 8 218,07 pour l'indice parisien, cet optimisme a été atténué par la publication des données sur les prix à la production aux États-Unis. Le département du Travail a rapporté une hausse des prix supérieure aux attentes en février, avec une augmentation de 0,6 % sur un mois et de 1,6 % sur un an. En revanche, les ventes au détail ont connu un rebond moins important que prévu en février, avec une hausse de seulement 0,6 % par rapport au mois précédent, après une contraction de 1,1 % en janvier.

Valeurs en vue

L'action du spécialiste des systèmes de confinement à membrane cryogénique pour les cuves des unités de stockage et de transport du GNL, GTT, a cédé plus de 4,21% à l'annonce de la cession de la participation que détenait encore Engie au capital. Une transaction réalisée au prix de 137 euros par action, soit avec une décote de 3,8% par rapport au cours de clôture de 142,50 euros la veille.

Vendredi 15 mars (Actualisation à venir)

CAC 40 : +0,54% vers les 8.205,79 points et 1,96 milliards d'euros échangés

Le fait du jour

Pour cette session des "quatre sorcières", l'indice parisien évolue progressivement vers les 8 200 points, avec des volumes de transactions significatifs à mi-parcours, atteignant environ 1,5 milliard d'euros. Plus tard dans la journée, les investisseurs auront accès à de nouvelles données sur l'inflation aux États-Unis. À 15 heures, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, sera dévoilé, bien que ces données soient moins cruciales pour la Fed, qui interviendra semaine prochaine.

Valeur en vue

Le titre Euroapi, qui avait affiché une bonne performance la veille, subit une chute de plus de 20% à l'ouverture. Depuis le début de l'année, l'action a perdu plus de 54% de sa valeur. Cette entreprise, spécialisée dans la fabrication de principes actifs pour l'industrie pharmaceutique, a annoncé jeudi soir, après la clôture des marchés, qu'elle suspendait ses prévisions pour l'année 2024. Cette décision fait suite à l'arrêt de la production sur son site de Brindisi en Italie. Le groupe a indiqué que des défaillances du contrôle qualité, potentiellement imputables à des lacunes au niveau local, ont été identifiées et font l'objet d'une enquête approfondie.

LG, AM avec Reuters, AOF et AFP (redaction@boursorama.fr)