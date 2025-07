eBay: les prévisions séduisent, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 17:00









(Zonebourse.com) - eBay a dévoilé hier soir une prévision de bénéfice supérieure aux attentes des analystes pour le trimestre en cours après avoir fait état de résultats bien meilleurs que prévu au titre du trimestre écoulé.



Le groupe originaire de San José (Californie) a déclaré attendre un bénéfice par action compris entre 1,29 et 1,34 dollar alors que le consensus se situe actuellement de 1,30 dollar.



Sa prévision de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre s'établit, elle, entre 2,69 et 2,74 milliards de dollars, là où le marché visait jusqu'ici 2,66 milliards.



Au deuxième trimestre, le bénéfice d'eBay a progressé de 7% pour atteindre 643 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, contre 1,30 dollar attendu par le marché.



Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 2,73 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 2,65 milliards.



eBay, créé en 1995, cherche à se défaire de son image de dinosaure de l'Internet, ce qui l'a récemment amené à lancer un assistant d'achat IA qui propose en temps réel des recommandations personnalisées et des conseils pour faciliter les choix des acheteurs, ainsi qu'un outil vidéo génératif qui transforme des photos en courtes vidéos afin que les vendeurs puissent promouvoir leurs annonces sur les réseaux sociaux.



Le groupe a par ailleurs annoncé avoir redistribué 759 millions de dollars à ses actionnaires au deuxième trimestre, dont 625 millions sous la forme de rachats d'actions et 134 millions via le paiement de dividendes.



L'action eBay, en hausse d'environ 45% depuis le début de l'année, s'adjugeait plus de 16% dans les premières transactions à Wall Street après ces annonces.







