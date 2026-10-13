Une « séance brutale » pour les valeurs du secteur des semi-conducteurs montre que la tendance sur l'IA est en train de s'inverser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'annulation d'une introduction en bourse et la chute des valeurs du secteur des semi-conducteurs reflètent un changement de tendance dans le domaine de l'IA

* Le KOSPI coréen plonge de 6 % lors de sa cinquième séance consécutive de baisse

* L'indice STAR de Shanghai a perdu un tiers de sa valeur depuis son plus haut niveau de juillet

* Les ventes de titres des fabricants de puces électroniques américains s'accélèrent en fin de matinée

(Mise à jour avec la vague de ventes aux États-Unis en fin de matinée au paragraphe 5)

par Tom Westbrook

La vague de ventes qui a touché mardi les actions des fournisseurs d'IA constitue le signe le plus fort à ce jour d’un revirement de tendance sur le marché de la décennie, les investisseurs craignant que la hausse des taux d’intérêt ne vienne anéantir une frénésie de dépenses plus importante encore que le boom historique des chemins de fer américains .

Près de quatre ans après le lancement de ChatGPT par OpenAI, les capitaux ont afflué vers les entreprises de semi-conducteurs , les propriétaires de centres de données, les opérateurs de câble et tous ceux qui tirent profit d’une course sans précédent à la construction d’infrastructures informatiques.

Les premières fissures dans ces paris sont apparues en juin et s’étendent désormais à l’ensemble des marchés, avec l’échec d’une introduction en bourse d’un centre de données la semaine dernière en Australie et des investisseurs en crédit qui se montrent de plus en plus sélectifs concernant la dette liée à l’IA.

En Asie, la vente des actions des fabricants de puces sud-coréens s’est poursuivie mardi pour un cinquième jour consécutif, l’indice KOSPI chutant de plus de 6 %, tandis qu’à Tokyo, le fabricant de mémoires Kioxia 285A.T , en baisse de 13 %, a été le plus touché par les pertes liées à l’IA.

Aux États-Unis , l’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX s’apprêtait à enregistrer une sixième baisse consécutive, reculant de 2,7 %, et Micron Technology MU.O perdait 5 %. Le SOX affichait une hausse de 68 % depuis le début de l’année à l’ouverture de la séance de mardi, tandis que l’action Micron a triplé en 2026.

Ces baisses sont les plus marquées depuis l’effondrement de ce type d’actions fin juillet. Le KOSPI connaît sa plus longue série de baisses depuis plus de deux ans, reculant d’un quart par rapport à ses plus hauts de juillet, tandis que le STAR Market de Shanghai .CSI000680 , axé sur les technologies, a perdu plus d’un tiers par rapport à ses sommets de juillet.

« L’évolution la plus importante n’est pas seulement la hausse des rendements obligataires, mais la volatilité des obligations… et cela commence à se répercuter sur la valorisation des actifs à tous les niveaux », a déclaré Damien Boey, stratège en gestion de portefeuille chez Wilson Asset Management à Sydney.

« C’est une situation très inconfortable à bien des égards… Peut-être que les investissements dans l’IA vont simplement ralentir un peu, et que certains acteurs en feront les frais », a ajouté Boey.

L’indice SOX a chuté de 2,7 % lundi et des ventes encore plus massives ont fait plonger les fabricants de puces cotés à Séoul, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS , respectivement de 10 % et 8 %.

Lundi, la division de recherche de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a revu à la baisse ses perspectives sur les actions américaines pour les ramener à « neutre », invoquant « une volatilité potentielle liée au développement de l’IA », et s’est montrée optimiste quant aux bons du Trésor à court terme.

« Les conséquences d’une correction liée à l’IA pourraient être mondiales », a averti mardi le Fonds monétaire international dans son dernier rapport sur la stabilité financière .

Le FMI a souligné la contribution de l’IA à la croissance, mais a indiqué qu’il existait de plus en plus d’éléments indiquant que les investissements dans les capacités et les gains économiques pourraient ne pas être aussi importants que prévu.

COÛT DU CAPITAL

La prudence règne également sur les marchés primaires .

La semaine dernière, Firmus, un opérateur de centres de données soutenu par Nvidia NVDA.O , a suspendu une introduction en bourse de 5 milliards de dollars en Australie, l’intérêt des investisseurs s’étant tari, ce qui souligne à quel point les risques sont soudainement devenus la principale préoccupation dans l’allocation de capitaux à ce secteur.

La vente mardi d’obligations en dollars et « dim sum » par Tencent Holdings 0700.HK à Hong Kong a été la dernière opération à retenir l’attention des marchés obligataires, avec une fourchette indicative pour les obligations en dollars à 10 ans d’environ 1,15 point de pourcentage au-dessus des rendements des bons du Trésor, qui s’établissent à 5,2 %.

L’investisseur japonais spécialisé dans les technologies, SoftBank 9984.T , a vendu le mois dernier le plus gros volume de dette à haut rendement jamais enregistré et s’est engagé à verser jusqu’à 9,75 % sur les 4,5 milliards de dollars levés pour une durée de 7 ans et demi.

Ce changement de climat était au cœur des préoccupations lors d’une série de grandes conférences financières à Singapour, notamment lundi dernier, lorsque le directeur général de Broadcom , a déclaré que le capital constituait le principal frein à la croissance.

Certes, rares sont ceux qui tirent un trait définitif sur le secteur de l’IA, et lundi, l’action Meta META.O a bondi de 3,4 % à l’annonce d’un nouveau modèle d’IA, mais nombreux sont ceux qui voient dans les semi-conducteurs un signal d’alerte.

Marc Velan, responsable des investissements chez Lucerne Asset Management à Singapour, estime que la « séance brutale » observée en Corée du Sud en dit davantage sur le positionnement et le coût du capital que sur une quelconque détérioration fondamentale de la demande en IA.

« Je soupçonne que nous entrons dans la phase suivante du cycle de l’IA, où les marchés se concentrent de plus en plus sur la monétisation et le retour sur investissement — je n’appellerais pas cela la fin de la vague de l’IA », a déclaré Velan. « Mais la Corée pourrait être un signe avant-coureur d’un remaniement plus large. »