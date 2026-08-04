Une scission des activités de Tesla en Chine avant une éventuelle fusion avec SpaceX pourrait s'avérer délicate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des nouveaux paragraphes 1 et 2 pour reformuler l'introduction; révision du 9e paragraphe)

* Les activités de Tesla en Chine apparaissent comme un obstacle majeur à toute fusion avec SpaceX

* Selon les analystes, la séparation de ces activités poserait des défis techniques, réglementaires et de gouvernance

* La dépendance de SpaceX vis-à-vis des contrats avec le gouvernement américain pourrait renforcer la surveillance de toute transaction

par Chris Kirkham et Ju-min Park

Tesla TSLA.O dispose de plusieurs pistes pour séparer ses activités en Chine – chacune d’entre elles complexe – si son directeur général Elon Musk décidait que c’est une étape nécessaire pour fusionner le constructeur automobile avec sa société de fusées SpaceX SPCX.O . Les analystes et les investisseurs considèrent que les options les plus plausibles sont la scission de la filiale chinoise de Tesla, un accord de licence permettant à un tiers d’utiliser sa marque et sa technologie, ou une vente pure et simple. Chacune de ces options soulève des questions épineuses concernant l’utilisation de la propriété intellectuelle de Tesla et l’implication du gouvernement chinois dans l’entreprise, selon les analystes.

La perspective d’une fusion entre ces deux entreprises, évaluées chacune à plus de 1.000 milliards de dollars, a suscité l’intérêt des investisseurs et des analystes ces derniers mois, en particulier lors du processus d'introduction en Bourse record de SpaceX en juin, qui l'a valorisée à 75 milliards de dollars. Musk a attisé les flammes lors de la présentation des résultats de Tesla le mois dernier en évoquant des chevauchements croissants entre les deux entreprises. Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que les dirigeants du constructeur automobile avaient reçu pour consigne de se préparer à une scission de ses activités en Chine en vue d’une éventuelle fusion.

Le milliardaire a démenti cette information, affirmant qu’une telle scission n’avait « même jamais été évoquée lors d’une discussion ».

Pourtant, selon les analystes et les investisseurs, les activités de Tesla en Chine pourraient compliquer tout accord en réunissant une entreprise qui dépend fortement de la Chine pour sa production et ses ventes et une autre qui dépend de plus en plus de contrats sensibles avec le gouvernement américain et le secteur de la défense.

Selon son dossier d’introduction en bourse, SpaceX tirait environ un cinquième de son chiffre d’affaires de 2025 des agences fédérales américaines. Cette dépendance vis-à-vis des marchés publics pourrait soumettre toute fusion impliquant les activités chinoises de Tesla à un examen minutieux en matière de sécurité nationale.

Musk pourrait devoir répondre à davantage de questions concernant une éventuelle fusion lorsque SpaceX tiendra mardi sa conférence téléphonique sur les résultats .

PISTES POSSIBLES Seth Goldstein, analyste chez Morningstar, a déclaré qu’une scission pourrait permettreà Tesla de conserver une participation économique majoritaire. Il envisage également la possibilité d’une vente associée à des accords de licence de marque à long terme, ou d’ une cession pure et simple, éventuellement à un autre constructeur automobile.

Selon lui, n’importe laquelle de ces options pourrait atténuer la pression réglementaire à laquelle une fusion serait soumise tant à Washington qu’à Pékin.

La scission des activités de Tesla en Chine pourrait « ouvrir la voie à une fusion plus simple au niveau national » aux États-Unis, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, un investisseur de Tesla.

Mais cela pourrait poser des défis en matière de gouvernance en Chine, où la Gigafactory de Shanghai est l’usine la plus grande et la plus productive du constructeur automobile, servant de principale plaque tournante d’exportation vers l’Europe, le Canada et la région Asie-Pacifique, et représentant historiquement plus de la moitié de ses livraisons mondiales.

La Chine a déjà accordé un traitement préférentiel à Tesla, notamment un taux d’imposition réduit sur les sociétés entre 2019 et 2023, ce qui souligne l’influence que le gouvernement pourrait exercer sur toute restructuration.

La création d’une entité chinoise autonome nécessiterait l’accord des dirigeants du Parti communiste chinois qui, selon M. Mulberry, « exigeront très probablement » un siège au conseil d’administration et pourraient placer des alliés à des postes de direction.

Les modalités d’une scission comportent également d’autres complications, a déclaré Shawn Campbell, investisseur chez Tesla et conseiller chez Camelthorn Investments — à commencer par le lieu de cotation de l’action.

Une cotation à Hong Kong serait probablement acceptable pour la plupart des investisseurs, a-t-il déclaré, mais une cotation en Chine continentale soulèverait des inquiétudes en matière de propriété et de gouvernance pour les actionnaires étrangers. « Je vendrais immédiatement toutes mes actions chinoises en cas de scission », a déclaré M. Campbell.

DÉMÊLER LES LIENS

Sur le papier, les activités de Tesla en Chine peuvent sembler plus faciles à séparer que celles menées ailleurs, car une grande partie de l’infrastructure de production est déjà autonome.

Mais le véritable défi, selon Bill Russo, fondateur du cabinet de conseil Automobility basé à Shanghai, consisterait à démêler des liens plus complexes tels que les logiciels partagés, la propriété intellectuelle, les systèmes d’IA, la gouvernance des données et les chaînes d’approvisionnement. Une entité chinoise nouvellement créée pourrait conclure des accords de licence à long terme pour utiliser la marque et la technologie de Tesla, a expliqué M. Russo, mais cela pourrait compliquer le maintien d’une cohérence des produits sur l’ensemble des marchés.

Un accord de licence pourrait comporter un risque réglementaire qui lui est propre: les transferts technologiques continus, tels que les mises à jour logicielles pour la conduite autonome, vers une entité chinoise pourraient enfreindre les règles américaines, a déclaré Christopher Tang, professeur à l’Anderson School of Management de l’UCLA, spécialisé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les enjeux vont au-delà de la conformité réglementaire. La plupart des investisseurs apprécient Tesla pour les promesses de Musk en matière de conduite autonome et de robotique, mais c’est l’activité automobile principale qui finance toujours ces projets — et la Chine reste un marché central pour les ventes de véhicules.

Un investisseur présent à la fois chez Tesla et chez SpaceX, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que se passer de la Chine priverait Tesla de capacités de production d’une ampleur comparable ailleurs. « Où vont-ils fabriquer les voitures? »

D’autres ne voient pas là un problème stratégique.

Steve Greenfield, fondateur de la société américaine de capital-risque Automotive Ventures, a déclaré que Tesla pourrait tout de même choisir de se séparer de ses activités en Chine, car celles-ci ne sont pas au cœur de la vision de Musk, qui voit l’entreprise comme un géant de la robotique et de la conduite autonome.

« De toute façon, Tesla n’est pas vraiment évaluée pour son activité automobile », a déclaré M. Greenfield. « Si leur objectif ultime est d’être rachetés par SpaceX et, d’ici cinq ou dix ans, de passer des véhicules à la robotique humanoïde, ils se soucieront peut-être moins des implications à court terme pour la marque » d’un retrait de la Chine, a-t-il ajouté.