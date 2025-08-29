Une révolution tranquille se déroule dans le secteur minier : Andy Home

par Andy Home

Le monde va avoir besoin de beaucoup de cuivre et d'autres métaux essentiels s'il veut s'éloigner des combustibles fossiles. Mais l'industrie minière peut-elle y répondre?

Les défis sont énormes. Les teneurs en minerai des mines de cuivre existantes sont en baisse continue, les nouvelles découvertes importantes se font plus rares et les délais de développement peuvent atteindre une décennie.

Une partie de la solution consiste à accroître l'efficacité du processus minier, qui a toujours été très polluant et générateur de déchets.

RETOUR VERS LE FUTUR

Le monde a extrait 650 millions de tonnes métriques de cuivre entre 1910 et 2010, mais 100 millions de tonnes n'ont jamais été mises sur le marché, selon un document de recherche publié en 2020 par l'Institut Fraunhofer d'Allemagne.

Tout ce métal gît encore dans des bassins de décantation, une ressource potentiellement énorme qui attend la bonne technologie pour être exploitée.

Rio Tinto RIO.L a déjà réussi à séparer des flux de déchets des métaux critiques tels que le scandium et le tellure dans des exploitations existantes.

D'autres cherchent maintenant des moyens d'extraire de la valeur du vaste héritage de l'activité minière passée.

Hudbay Minerals HBM.TO , par exemple, évalue le potentiel de ré-exploitation des résidus du site de Flin Flon, dans le Manitoba canadien. La mine a fermé en 2022, laissant derrière elle près d'un siècle de déchets riches en minéraux.

La société australienne Cobalt Blue Holdings COB.AX , qui a collaboré au projet Flin Flon, a également signé un accord avec le conseil municipal de Mount Isa, dans le Queensland, afin d'étudier la possibilité de retravailler les résidus de pyrite comme source alternative de soufre après la fermeture de la fonderie de cuivre de la ville.

Ces projets et de nombreux autres projets similaires n'en sont encore qu'au stade conceptuel ou pilote, mais l'entreprise indienne Hindustan Zinc HZNC.NS passe à la vitesse supérieure en s'engageant à traiter 10 millions de tonnes de résidus par an dans sa mine de Rampura Agucha, la plus grande mine de zinc du monde, pour un montant de 438 millions de dollars .

MOINS DE DÉCHETS

Si les mineurs réévaluent collectivement la valeur des déchets hérités du passé, ils s'efforcent également de produire moins de déchets.

Cette démarche présente des avantages à la fois économiques et environnementaux. L'industrie minière génère actuellement plus de sept milliards de tonnes de résidus par an, et cette quantité augmente à mesure que les teneurs en minerai diminuent.

La plupart des travaux dans ce domaine sont progressifs par nature. Glencore Technology, par exemple, a régulièrement amélioré son broyeur ISAMill pour traiter des particules de taille de plus en plus grossière. L'objectif est de réduire la quantité de minerai à broyer pour économiser l'eau et réduire les déchets de résidus.

Le procédé de lixiviation Albion de la société peut porter les taux de récupération du cuivre à plus de 99 % et réduire les coûts d'exploitation d'un tiers, ce qui permet d'exploiter des gisements complexes qui ne seraient pas viables avec les technologies traditionnelles.

D'autres, comme Allonnia, qui se décrit comme une entreprise de bio-ingéniosité, sont les pionniers d'approches plus révolutionnaires.

La technologie D-Solve de la société utilise des microbes pour extraire sélectivement les impuretés telles que le magnésium des concentrés.

Allonnia vient de conclure un partenariat avec la mine de nickel Eagle, aux États-Unis, pour la mise en place d'une unité pilote qui, lors d'essais en laboratoire, permet d'améliorer la teneur en nickel de 18 % et de réduire les impuretés de magnésium de 40 %.

LA GRANDE TECHNOLOGIE RENCONTRE L'ANCIENNE TECHNOLOGIE

La nouvelle technologie globale qui peut relier toutes ces innovations est l'intelligence artificielle (IA).

Les grandes entreprises telles que Rio Tinto et BHP utilisent déjà l'IA dans des systèmes de transport autonomes et pour prévoir les temps d'arrêt de la maintenance plutôt que de réagir aux pannes d'équipement.

L'intelligence artificielle générative est le prochain grand pas en avant. BHP BHP.AX l'utilise en combinaison avec la technologie du "jumeau numérique", une réplique virtuelle en temps réel du processus d'exploitation minière, dans sa mine de cuivre d'Australie du Sud et dans la mine géante d'Escondida au Chili.

À Escondida, les modèles GenAI "éclairent les stratégies de dynamitage et de mélange des minerais, identifient les zones minières présentant des caractéristiques de minerai difficiles et soutiennent la mise en œuvre du contrôle prédictif du modèle de broyeur SAG", selon BHP .

Le producteur de cuivre américain Freeport-McMoRan FCX.N s'est associé au groupe de consultants McKinsey pour utiliser l'IA afin de stimuler la production dans ses opérations nord-américaines, qui étaient confrontées à un déclin de la production en raison de mines matures et d'une technologie de traitement vieillissante.

L'intégration de l'exploitation minière traditionnelle et de l'ingénierie des données permet d'ajuster en temps réel les taux de traitement pour gérer les minerais variables. Lorsque l'IA a été testée dans la mine de Bagdad, en Arizona, elle a permis d'augmenter la production de cuivre de 5 à 10 %.

Son déploiement dans les autres exploitations américaines de la société devrait permettre d'augmenter la production de 90 000 tonnes par an.

Cela équivaut à une nouvelle usine de traitement, qui coûterait plus de 1,5 milliard de dollars et dont la planification, la construction et la mise en service prendraient de huit à dix ans.

L'AVENIR DE L'EXPLOITATION MINIÈRE

On dit souvent que l'exploitation minière est une activité polluante.

La preuve en est les milliards de tonnes de boues qui s'accumulent dans les bassins de décantation du monde entier. La conséquence est l'antipathie du public pour les nouveaux projets miniers, ce qui explique en partie pourquoi il faut tant de temps pour construire et mettre en service une nouvelle mine.

L'exploitation minière a également été une activité très inefficace dans le passé. Une trop grande partie de la valeur minérale a été soit rejetée comme déchet, soit simplement laissée dans le sol parce que la technologie n'existait pas pour traiter un minerai de si faible teneur.

Cette situation est en train de changer, car l'une des plus anciennes industries du monde se modernise rapidement, en combinant des innovations dans le traitement traditionnel avec de nouvelles technologies telles que la bio-ingénierie et l'intelligence artificielle.

Il s'agit d'une révolution discrète qui se déroule dans de nombreux laboratoires, usines pilotes et centres de données à travers le monde.

Mais la promesse est celle d'un secteur beaucoup plus propre et efficace, qui pourrait bien signifier que le monde ne manquera pas de cuivre après tout.

