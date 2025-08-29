 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 704,44
-0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre sur une note prudente avec la salve de données
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 10:07

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes évoluent avec de faibles variations à la baisse en début de séance vendredi lors d'une journée marquée par la publication de nombreux indicateurs.

À Paris, le CAC 40 est stable à 7.762,11 points vers07h14 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 0,08% et à Francfort, le Dax recule de 0,09% et le Stoxx 600 0,22%.

Les investisseurs attendent vendredi la publication de nombreux indicateurs d'un côté et de l'autre de l'Atlantique pour affiner leurs scénarios.

En Europe, c'est surtout l'inflation française et allemande qui concentrent les attentions alors que le compte-rendu de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) a confirmé l'attitude attentiste avec une légère tendance à l'assouplissement.

Aux Etats-Unis, c'est l'indicateur privilégié de la Réserve fédérale américaine (Fed), l'indice des prix PCE, que les marchés attendent.

Après que Jerome Powell, président de la Fed, a évoqué la possibilité d'une baisse des taux en septembre, les investisseurs misent à la très grande majorité sur une baisse des taux de 25 points de base le mois prochain.

Aux valeurs, Remy Cointreau prend 1,2% après avoir abaissé vendredi l'impact estimé des droits de douane américains sur ses résultats.

(Rédigé par Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

Pétrole Brent
68,24 USD Ice Europ -0,04%
Pétrole WTI
64,31 USD Ice Europ +0,06%
