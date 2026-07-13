Une réforme des retraites au Japon pourrait nuire à certains gestionnaires de fonds étrangers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Seize gestionnaires du GPIF ne disposent pas de mandats d'investissement sur le marché national, ce qui expose davantage les sociétés axées sur l'étranger

* Les gestionnaires nationaux pratiquant une stratégie active pourraient se voir confier des mandats dans le cadre de toute réorientation

* Les analystes s'attendent à ce que toute transition de portefeuille soit progressive, et non brutale

par Selena Li

Les gestionnaires d’actifs mondiaux tels que State Street STT.N et Legal & General

LGEN.L risquent de subir une perte potentielle de plusieurs dizaines de millions de dollars en commissions de gestion après que le Japon a annoncé son intention de réorienter davantage de fonds de retraite publics vers des actifs nationaux.

Les investisseurs parient que des milliards de dollars pourraient être réorientés vers les marchés japonais après que la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré vendredi que le gouvernement avait pour objectif d’orienter les vastes fonds de retraite publics du pays afin d’augmenter « de manière substantielle » les investissements dans les actifs nationaux.

Les gestionnaires de fonds étrangers gèrent actuellement la quasi-totalité des 930 milliards de dollars d’exposition offshore du Fonds de pension du gouvernement (GPIF), le plus grand fonds de pension au monde avec 1 800 milliards de dollars d’actifs.

Le GPIF s’est presque entièrement appuyé sur 35 gestionnaires externes pour ses investissements internationaux, qui ont perçu collectivement environ 21 milliards de yens (129,57 millions de dollars) de commissions de gestion au cours de l’exercice clos en mars 2025.

“Les gestionnaires passifs étrangers pourraient subir une certaine pression, tandis que ceux disposant de solides compétences en gestion active sur le marché japonais pourraient en tirer profit,” a déclaré à Reuters Yoon Ng, responsable des solutions de croissance pour la région Asie-Pacifique chez Broadridge, qui suit les choix des gestionnaires auprès des grands détenteurs d’actifs.

Seize gestionnaires externes — dont State Street et Legal & General — ne disposent pas de mandats nationaux auprès du GPIF, ce qui pourrait réduire les actifs qu’ils gèrent pour le compte de ce méga-fonds de pension si les portefeuilles étrangers venaient à être réduits.

“Nous attendons plus de détails, mais si une directive officielle venait à être adoptée, nous pourrions perdre notre activité d’investissement à l’étranger, qui est la plus rentable,” a déclaré à Reuters un haut responsable d’un fonds mondial au sein d’une société gérant des actifs du GPIF, faisant référence à une éventuelle réduction des actions étrangères ou des placements alternatifs.

Asset Management One, Fidelity Investments et Resona Asset Management figurent parmi les sociétés de gestion qui gèrent d’importantes stratégies actives sur le marché japonais pour le compte du GPIF, selon une analyse de Reuters portant sur les dernières informations publiées par le fonds de pension, et pourraient se voir attribuer des parts supplémentaires dans le cadre d’une nouvelle stratégie d’allocation.

Le GPIF a versé en moyenne 0,03 % de commissions de gestion aux gestionnaires d’actions étrangères au cours de son exercice clos en mars 2025, soit trois fois la moyenne versée pour la gestion des actions et obligations nationales. Il a versé en moyenne entre 0,01 % et 0,02 % pour la gestion des obligations étrangères.

BlackRock BLK.N gérait 35 700 milliards de yens (220,28 milliards de dollars) d’actifs en actions et obligations offshore du GPIF en mars 2025, soit la part la plus importante parmi ses concurrents, suivie par State Street Investment Management avec 18 900 milliards de yens et Legal & General Asset Management avec 15 300 milliards de yens, selon la ventilation disponible dans le dernier rapport annuel du fonds de pension.

Le GPIF détermine la répartition de son portefeuille une fois tous les cinq ans, au terme d’un processus impliquant plusieurs cycles de délibérations au sein de son conseil d’administration, afin de tenir compte des objectifs de rendement fixés par le gouvernement japonais.

La répartition actuelle des actifs s’appliquera pendant les cinq années à compter d’avril 2025. Le fonds évalue son portefeuille chaque année, le cas échéant, a déclaré vendredi un porte-parole du GPIF.

Le GPIF, BlackRock, State Street et Legal & General n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires concernant l’impact sur les gestionnaires externes.

UNE ÉVOLUTION PROGRESSIVE

M. Ng, de Broadridge, estime qu’une résiliation soudaine et massive des mandats des gestionnaires externes serait peu probable, compte tenu des considérations fiduciaires, de l’impact sur le marché et des coûts de transition.

De plus, l’impact sur le marché se fera probablement sentir sur plusieurs mois, car le fonds de pension exige généralement un préavis d’un à trois mois pour mettre fin à un mandat, selon ce responsable du fonds.

Des sources proches des délibérations gouvernementales ont indiqué à Reuters que le Japon n’avait pas l’intention dans l’immédiat de modifier les allocations d’actifs cibles de ses fonds de retraite publics, mais qu’il pourrait agir dans les limites des fourchettes autorisées existantes afin de stimuler les investissements nationaux.

Poussé par la forte hausse des rendements à l’étranger, le fonds de pension a cédé environ 26 milliards de dollars d’actions étrangères l’année dernière afin de maintenir son modèle de répartition à parts égales (environ 25 % chacun) entre les actifs nationaux et internationaux, comme l’indique son rapport annuel.

“La question clé est de savoir si la pression politique conduira à une révision officielle” de la répartition 50/50 du GPIF entre les actifs nationaux et internationaux, selon M. Ng. (1 dollar = 162,0700 yens)