Une quarantaine de gestionnaires rejoignent l'initiative Net Zero Asset Managers

(NEWSManagers.com) - L'initiative Net Zero Asset Managers a été rejointe, mardi 6 juillet, par 41 nouvelles sociétés de gestion signataires dont Amundi, La Française, Franklin Templeton, HSBC AM et l'activité internationale de Federated Hermes.

Cette coalition, lancée en décembre 2020, engage les sociétés de gestion à atteindre la neutralité carbone dans leurs portefeuilles d'ici 2050 et à se fixer des objectifs intermédiaires à atteindre d'ici 2030. Elle compte désormais 128 gestionnaires d'actifs dont les encours totaux s'élèvent à 43.000 milliards de dollars, soit presque la moitié des encours gérés par l'industrie de la gestion d'actifs selon le consultant Willis Towers Watson.

Dans un communiqué, Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi, a déclaré que 2021 devait être l'année de l'action climatique pour tous les acteurs du monde économique. " Les gouvernements et les sociétés ont une responsabilité collective dans la transition vers des économies décarbonées en adoptant des objectifs ambitieux en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes convaincus que le secteur financier est un catalyseur pour l'action dans cette course à la neutralité carbone " , a-t-elle ajouté.