Une procédure de sauvegarde accélérée ouverte pour Bigben

Bigben Interactive annonce que, par jugement du 17 août, le tribunal de commerce de Lille Métropole a accepté d'ouvrir à son bénéfice une procédure de sauvegarde accélérée d'une durée de deux mois, éventuellement prorogeable de deux mois supplémentaires par le tribunal, afin de permettre la mise en oeuvre du plan de restructuration financière de la société.

Le groupe d'accessoires pour consoles de jeux vidéo ajoute que, sous l'égide des administrateurs judiciaires désignés par le tribunal, ses créanciers et actionnaires seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde, dans le cadre de "classes de parties affectées", avant que le tribunal statue sur l'adoption du projet de plan.

La procédure concerne uniquement la dette financière et n'a aucune incidence sur les relations de Bigben avec ses partenaires opérationnels, en particulier ses fournisseurs. La société informera le marché des prochaines étapes de sa restructuration financière, notamment du calendrier des opérations à intervenir dans le cadre de la procédure.