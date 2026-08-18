 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une procédure de sauvegarde accélérée ouverte pour Bigben
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 07:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Bigben Interactive annonce que, par jugement du 17 août, le tribunal de commerce de Lille Métropole a accepté d'ouvrir à son bénéfice une procédure de sauvegarde accélérée d'une durée de deux mois, éventuellement prorogeable de deux mois supplémentaires par le tribunal, afin de permettre la mise en oeuvre du plan de restructuration financière de la société.

Le groupe d'accessoires pour consoles de jeux vidéo ajoute que, sous l'égide des administrateurs judiciaires désignés par le tribunal, ses créanciers et actionnaires seront appelés à voter sur le projet de plan de sauvegarde, dans le cadre de "classes de parties affectées", avant que le tribunal statue sur l'adoption du projet de plan.

La procédure concerne uniquement la dette financière et n'a aucune incidence sur les relations de Bigben avec ses partenaires opérationnels, en particulier ses fournisseurs. La société informera le marché des prochaines étapes de sa restructuration financière, notamment du calendrier des opérations à intervenir dans le cadre de la procédure.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
0,1726 EUR Euronext Paris -0,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,1234 +29,89%
HAFFNER ENERGY
0,703 -2,50%
CAC 40
8 545,49 -0,40%
ATON
0,0166 -2,35%
Pétrole Brent
90,85 -0,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank