Mode/Paris : Allure légère pour contexte lourd chez Hermès

La collection femme de Hermès, à Paris, le 3 octobre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

La maison de luxe française Hermès a présenté samedi, dans la cour de la Garde républicaine à Paris, une collection femme qui fait de la fermeture éclair son leitmotiv et de la bride ultrafine un accessoire, voire un vêtement.

"La brise se glisse entre la peau et la matière. Un ourlet se soulève, une manche se gonfle, une fente apparaît tandis que chaque vêtement s'anime en douceur: comme en apesanteur", écrit dans sa note d'intention Nadège Vanhée, qui dirige la mode féminine d'Hermès depuis 2014.

Omniprésente, la fermeture éclair module la longueur d'une jupe, court sur les blousons en cuir ou le long d'un pantalon bleu évasé. Elle donne à la collection un air à la fois sensuel et technique.

Un ensemble composé d'un blouson marron ceinturé et d'une jupe à longueur modulable en faille de soie, ou une robe à godets en résille filet de soie blanche, côtoient des silhouettes orange sunset.

Fondée en 1837 et à l'origine harnacheur-sellier, la maison, toujours contrôlée par la famille, s'invite chaque saison dans les écuries de la dernière cavalerie de la République.

Le temps d'un après-midi, gendarmes et militaires y côtoient, dans un mélange détonant, les clientes les plus riches et les plus fidèles de la marque, venues des quatre coins du monde.

Le fabricant du célèbre sac Kelly, qui réalise près de la moitié de ses ventes dans la maroquinerie et la sellerie, traverse lui aussi une zone de turbulences, même s'il résiste mieux que le reste du secteur.

Le mannequin Nastassia Legrand au défilé Hermès à Paris, le 3 octobre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )

Le 29 juillet, le groupe qui incarne l'ultraluxe à la française a vu son action dévisser jusqu'à 11% en séance le jour de la publication de résultats semestriels pourtant solides.

Depuis, plusieurs banques ont abaissé leur objectif de cours, en invoquant la faiblesse persistante de la demande en Chine, longtemps l'un des marchés les plus dynamiques du luxe. Le titre a perdu près de 39% depuis le 1er janvier.

La maison publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 22 octobre, et le défilé doit entretenir son aura d'ici là.

La première collection haute couture de Nadège Vanhée sera présentée en janvier pendant la semaine de la couture de Paris.

Au même moment, la Britannique Grace Wales Bonner fera ses débuts en défilé comme directrice artistique de la mode masculine.

Elle succède à Véronique Nichanian, qui a quitté la maison en janvier après 37 ans.