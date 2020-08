Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Une plate-forme pétrolière de Total en mer du Nord à l'arrêt après une action de Greenpeace Reuters • 18/08/2020 à 10:58









(Actualisé avec arrêt des opérations § 1-2) COPENHAGUE, 18 août (Reuters) - Total TOTF.PA a annoncé mardi l'interruption des activités sur sa plate-forme pétrolière Dan Bravo, située dans les eaux danoises, en mer du Nord, après l'intrusion de militants de Greenpeace réclamant l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière dans ce secteur. Une porte-parole du groupe pétrolier français a fait état d'un arrêt des opérations, sans préciser dans quelle mesure la production était affectée. Quatre militants de Greenpeace avaient gagné cette plate-forme pétrolière en début de journée pour réclamer l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière dans les eaux territoriales danoises. Pour rejoindre cette plate-forme, située à 210 kilomètres à l'ouest des côtes danoises, ils ont dû nager 500 mètres, puisqu'aucune embarcation ne peut approcher davantage en raison d'un périmètre de sécurité. Le Danemark, qui s'est fixé des objectifs parmi les plus ambitieux du monde en matière de lutte contre le réchauffement climatique, est largement considéré comme un pionnier dans ce domaine, mais le gouvernement est actuellement en train d'évaluer s'il va ou non autoriser des activités d'exploration d'hydrocarbures ayant fait l'objet d'un appel d'offres antérieur. "Nous occupons pacifiquement la plate-forme Dan Bravo aujourd'hui (mardi) pour prévenir nos dirigeants que s'ils ne sont pas assez courageux pour interdire les explorations de pétrole et de gaz au Danemark, ils ne seront jamais les précurseurs écologistes qu'ils disent être", a déclaré l'une des militantes, Ida Marie, 21 ans, citée dans un communiqué de l'ONG. Actuellement, la production pétrolière danoise en mer du Nord court jusqu'en 2050, date à laquelle le pays prévoit d'atteindre la neutralité carbone. Mais l'attribution de nouvelles licences d'exploration, qui pourraient aboutir à la découverte de nouveau gisements, pourrait prolonger la production pétrolière au-delà de cette date. (Nikolaj Skydsgaard et Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées TOTAL Euronext Paris +0.27%