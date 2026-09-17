Une petite hausse se dessine en Europe, même si Warsh a jeté un froid

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi matin au lendemain de la première hausse de taux décidée par la Réserve fédérale américaine depuis 2023 et du discours plus offensif que prévu de son président, Kevin Warsh, sur la question de l'évolution de l'inflation, deux éléments pour l'instant éclipsés par un léger soulagement sur les prix du pétrole.

Les contrats à terme sur indices suggèrent dans l'immédiat des gains de l'ordre de 0,2% pour le CAC 40 à Paris, de 0,3% pour le DAX à Francfort comme pour le FTSE 100 à Londres et d'environ 0,4% pour l'Euro STOXX 50.

Comme largement anticipé par les marchés, la Fed a annoncé hier soir avoir procédé à l'unanimité à un relèvement de son taux directeur de 25 points de base, dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, tout en laissant entrevoir au moins une hausse supplémentaire d'ici la fin de l'année.

Mais ce sont surtout les commentaires de Kevin Warsh qui ont pris de court les investisseurs. Le président de la banque centrale américaine a estimé que l'inflation restait "trop élevée depuis trop longtemps" et que les données de l'été ne permettaient pas de conclure à une amélioration significative des tendances sous-jacentes.

Ces déclarations jugées restrictives amènent de fait les marchés à tabler sur trois autres hausses des taux de la Fed au cours des prochains mois.

"Le message délivré par la Fed n'a pas été présenté comme une réaction temporaire à l'envolée du pétrole", souligne Charu Chanana, la responsable de la stratégie d'investissement chez Saxo Banque.

"La Fed considère de plus en plus que l'inflation est en train de se généraliser, alors que l'économie reste suffisamment solide pour justifier un resserrement monétaire", ajoute l'analyste.

Ces commentaires conduisent les équipes de BofA à penser que deux nouvelles hausses de taux d'ici à la fin 2026 pourraient ne pas suffire à contrer une accélération durable de l'inflation.

"Warsh a clairement laissé comprendre durant sa conférence de presse que le travail était loin d'être fini", relève la banque d'investissement.

"Il a insisté à plusieurs reprises sur la vigueur de la croissance tout en précisant que le rôle de la Fed était d'éviter que le choc observé au niveau des matières premières ne se dissémine ailleurs", rappelle la firme.

Léger soulagement du côté de l'or noir

La Bourse de New York a fini en net repli mercredi, les déclarations du patron de la Fed ayant ramené le scénario des hausses des taux d'intérêt au coeur des préoccupations des investisseurs.

A la clôture, le Dow Jones cédait plus de 1,2%, le S&P 500 reculait de quasiment 0,5% tandis que le Nasdaq 100 terminait proche de l'équilibre.

Le mouvement de vente à l'oeuvre sur les marchés obligataires depuis plusieurs semaines se poursuit après les déclarations de Kevin Warsh.

Le discours offensif de la Fed sur les taux continue d'alimenter la hausse des rendements des emprunts d'Etat américains : le dix ans, à 5,01%, repasse une nouvelle fois au-dessus du seuil critique sur lequel il butait depuis le début de la semaine. Il s'agit d'un sommet depuis 2007.

Le rebond des rendements obligataires américains ne permet pas au dollar de s'apprécier: le billet vert reste stable à 1,1467, en raison de la convergence de politique entre la Fed et la Banque centrale européenne (BCE) qui entend elle aussi maintenir un biais peu accommodant.

Préoccupés par l'inflation, les investisseurs continuent de suivre les variations du marché pétrolier, avec le mince espoir qu'il permette un apaisement des tensions sur les prix.

Dans l'immédiat, le cours du Brent cède 1,2% sous 104,6 dollars, sous l'effet de la perspective de nouvelles remontées de taux susceptibles d'affaiblir la croissance et la demande.

La séance à venir sera animée entre autres par les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE), qui devrait, à la différence de la Fed et de la BCE, opter pour le "statu quo" tout en manifestant son intention de tenter de juguler l'envolée des prix.