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Une perte nette quasi stable pour Innate Pharma en 2025
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 08:02

Innate Pharma publie une perte nette de 49,2 MEUR au titre de 2025, à comparer à une perte nette de 49,5 MEUR l'année précédente, ainsi qu'une perte opérationnelle passée de 51,6 à 54 MEUR entre ces deux exercices.

La société de biotechnologies a vu ses charges opérationnelles diminuer de 12,1% à 63 MEUR, grâce à une baisse de ses dépenses de recherche et développement, alors que ses frais généraux sont restés à peu près stables.

En revanche, ses produits opérationnels ont chuté de 55,2% à 9 MEUR, à cause à la fois de moindres revenus des accords de collaboration et de licence (-77,9%), et d'un crédit d'impôt recherche en recul (-17,1%).

Innate Pharma revendique une trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers s'élevant à 44,8 MEUR au 31 décembre 2025, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 3e trimestre 2026.

Le lancement de l'essai confirmatoire de phase 3 TELLOMAK-3 évaluant lacutamab dans les lymphomes T cutanés (LTC) est prévu au 2e semestre 2026, sous réserve d'obtention de financements non dilutifs actuellement en cours de négociation.

"Nous attendons également avec impatience les données de PACIFIC-9 (étude de phase 3 menée en partenariat avec AstraZeneca sur le monalizumab) au 2e semestre 2026, une étape clé pour Innate Pharma", ajoute le directeur général Jonathan Dickinson.

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INNATE PHARMA
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