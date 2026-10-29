Une performance remar-câble pour Prysmian

(Zonebourse.com) - Prysmian signe de loin la meilleure performance du FTSE MIB et déroule avec un gain de 6,96%, à 115,10 euros. Le spécialiste italien des câbles et systèmes associés a conclu un trimestre historique et a atteint ses objectifs 2028 avec deux ans d'avance.

Le câblier italien Prysmian a enregistré au troisième trimestre 2026 la meilleure performance financière de son histoire. Le chiffre d'affaires consolidé a atteint 6,417 milliards d'euros (contre 5,030 milliards un an plus tôt), soit une accélération de la croissance organique à 13,1%, portant les revenus des neuf premiers mois de l'année à 17,656 milliards d'euros ( 9,2% en organique).

Sur le trimestre, l'Ebitda ajusté a bondi de 32,1% pour atteindre un sommet historique de 851 millions d'euros (contre 644 millions un an plus tôt). La marge d'Ebitda ajusté s'est appréciée de 200 points de base à 16,8%. Cette progression a été alimentée par une dynamique soutenue sur l'ensemble des divisions.

Sur neuf mois, l'Ebitda ajusté ressort à 2,182 milliards d'euros ( 22,9%). Le bénéfice net part du groupe s'établit à 977 millions d'euros (contre 1,019 milliard sur les neuf premiers mois de 2025), un repli lié à la comptabilisation en 2025 d'une plus-value exceptionnelle sur la cession de YOFC. La dette financière nette a été ramenée à 2,857 milliards d'euros au 30 septembre 2026 (contre 4,318 milliards un an auparavant), soutenue par un flux de trésorerie disponible (FCF) sur douze mois glissants de 1,434 milliard d'euros et 847 millions d'euros issus de l'augmentation de capital.

Fort de cette dynamique et de la contribution d'Atkore, Prysmian relève à nouveau ses prévisions pour l'exercice 2026. L'Ebitda ajusté est désormais attendu entre 3,075 et 3,125 milliards d'euros, contre une fourchette initiale de 2,80 à 2,90 milliards d'euros. L'objectif de free cash-flow est également rehaussé entre 1,75 et 1,85 milliard d'euros, contre 1,65 à 1,75 milliard auparavant. Cette trajectoire permet au groupe de franchir ses objectifs financiers stratégiques 2028 (en termes d'Ebitda ajusté et de génération de trésorerie) avec deux ans d'avance sur son calendrier initial.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, les résultats sont supérieurs aux attentes avec un troisième trimestre solide avec une évolution de la croissance et des marges globalement conforme aux attentes dans la plupart des divisions, et une performance particulièrement remarquable dans l'Electrification (20% au-dessus des attentes).

La banque d'investissement américaine estime que les nouvelles prévisions dépassent le consensus de 6% pour l'Ebitda et de 10% pour le free cash-flow, sur la base des points médians.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 165 euros, soit un potentiel de hausse de 53%.

Chez UBS, l'avis est également à acheter, avec un objectif un peu supérieur fixé à 175 euros. La banque suisse relève que le groupe a enregistré une décote en amont du relèvement de la prévision d'Ebitda à 3,1 milliards d'euros au point médian, soit environ 6% au-dessus du consensus de l'entreprise et supérieur aux attentes situées juste en dessous de 2,95 milliards d'euros. De plus, la prévision de flux de trésorerie disponible (FCF) dépasse également de 10 % le consensus au point médian.

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