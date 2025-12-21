 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une panne d'électricité majeure frappe San Francisco
information fournie par Reuters 21/12/2025 à 02:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'impact de la panne au paragraphe 4)

Une grande partie de San Francisco a été touchée par une panne d'électricité samedi, selon le service de gestion des urgences de la ville et la principale compagnie d'électricité de la ville. La panne a touché environ 125 000 habitants de cette ville californienne d'environ 800 000 habitants, selon Pacific Gas and Electric Company <PCG.Nampgt.

"Une importante panne d'électricité touche San Francisco - n'appelez le 9-1-1 qu'en cas d'urgence vitale, évitez les déplacements non essentiels, considérez les feux de circulation comme des arrêts à quatre voies, gardez les portes des réfrigérateurs et des congélateurs fermées et éteignez les gros appareils pour éviter les surtensions", a indiqué le département de gestion des urgences de San Francisco sur les réseaux sociaux.

La panne a provoqué des embouteillages et contraint certains commerces à fermer temporairement.

Valeurs associées

PG&E
15,740 USD NYSE -0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank