Une panne d'électricité majeure frappe San Francisco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'impact de la panne au paragraphe 4)

Une grande partie de San Francisco a été touchée par une panne d'électricité samedi, selon le service de gestion des urgences de la ville et la principale compagnie d'électricité de la ville. La panne a touché environ 125 000 habitants de cette ville californienne d'environ 800 000 habitants, selon Pacific Gas and Electric Company <PCG.Nampgt.

"Une importante panne d'électricité touche San Francisco - n'appelez le 9-1-1 qu'en cas d'urgence vitale, évitez les déplacements non essentiels, considérez les feux de circulation comme des arrêts à quatre voies, gardez les portes des réfrigérateurs et des congélateurs fermées et éteignez les gros appareils pour éviter les surtensions", a indiqué le département de gestion des urgences de San Francisco sur les réseaux sociaux.

La panne a provoqué des embouteillages et contraint certains commerces à fermer temporairement.