Une offre concurrente a été reçue lors de la vente aux enchères d'actions de la société mère de Citgo aux États-Unis

Un tribunal fédéral américain qui met aux enchères des actions de la société mère du raffineur américain Citgo Petroleum , détenue par le Venezuela, afin de payer les créanciers pour les expropriations et les défauts de paiement, a reçu une offre concurrente, a déclaré un agent chargé de superviser le processus dans un document.

Une offre de 7,4 milliards de dollars par un groupe dirigé par une filiale du mineur canadien Gold Reserve GRZ.V a été recommandée le mois dernier comme gagnante de l'appel d'offres, mais le juge doit encore décider s'il l'approuve, suite aux objections de certains créanciers et concurrents.

L'agent Robert Pincus a informé le tribunal de l'"offre non sollicitée", selon un document déposé jeudi en fin de journée. Il n'a pas révélé la date de l'offre ni le nom du soumissionnaire.

Gold Reserve a déclaré vendredi dans un communiqué qu'au début du mois de juillet, le tribunal avait autorisé Pincus à entrer en contact avec le soumissionnaire, identifié comme le "soumissionnaire B", et avait réactivé son accès à une salle de données contenant des informations clés sur Citgo.

Depuis la réception de l'offre non sollicitée, M. Pincus "s'est constamment entretenu avec le soumissionnaire B au sujet des progrès réalisés dans le cadre de la transaction proposée", et le soumissionnaire a entamé des discussions actives avec les parties dont le consentement ou l'accord est nécessaire pour la transaction proposée, a ajouté Gold Reserve dans le communiqué.

Cependant, Pincus n'a pas encore jugé que la nouvelle offre était supérieure à l'offre recommandée par le groupe Gold Reserve, a déclaré le mineur.