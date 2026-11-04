Une nouvelle série de microcontrôleurs à signal mixte chez STMicro

STMicroelectronics dévoile la nouvelle série de microcontrôleurs à signal mixte (MCU) STM32G5, qui apporte une forte augmentation des performances de calcul et de nouvelles fonctionnalités, et permet des alimentations électriques plus efficaces pour les centres de données d'IA, ainsi qu'un meilleur contrôle des moteurs en robotique.

Cette nouvelle série aidera les développeurs à concevoir des technologies plus efficaces, intelligentes et sécurisées pour les centres de données, la robotique, les installations photovoltaïques et les éoliennes, les variateurs industriels et les drones commerciaux.

Conçus autour d'un coeur Arm Cortex-M33, les microcontrôleurs STM32G5 offrent des performances de calcul deux fois supérieures à celles de la série STM32G4. Le portefeuille STM32G5 monocoeur sera élargi en 2027 avec des produits à double coeur offrant encore plus de performances et de périphériques.

La série STM32G5 est incluse dans l'outil de développement STM32CubeMX2 de dernière génération, qui prend en charge de nouveaux flux de travail et des fonctionnalités avancées, telles que l'aperçu du code en temps réel, pour gagner du temps et obtenir un retour instantané.

Ces microcontrôleurs sont désormais en production et comprennent des gammes de produits axées sur les performances et la haute résolution, avec une mémoire flash embarquée de 64 Ko à 512 Ko et des formats de boîtier allant du petit QFN32 au LQFP128. Les prix commencent à 1,0340 USD pour des commandes de 10 000 pièces.