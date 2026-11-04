Continental relève ses prévisions 2026 avec l'activité pneumatiques

Ligne de production Continental AG à l'usine de Korbach

L'équipementier automobile allemand Continental ‌a relevé mercredi sa prévision de rentabilité pour 2026, après qu'une forte ​demande pour les pneus à marge élevée a permis à son bénéfice de dépasser les au troisième trimestre, malgré la hausse du coût ​des matières premières.

Le groupe table désormais sur une marge opérationnelle annuelle comprise entre 13,4% et ​14%, hors activités ContiTech cédées, contre une ⁠fourchette précédente de 12% à 13,5%.

Un consensus d’analystes fourni par ‌l’entreprise prévoyait en moyenne une marge d’exploitation de 13,7% pour l’ensemble de l’année.

L'entreprise, dont le siège se trouve à ​Hanovre, a annoncé ‌un résultat avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté de 514 ⁠millions d'euros au troisième trimestre, dépassant les 480 millions d'euros attendus dans le consensus.

"Les pneus de grande taille et haute performance constituent un ⁠moteur essentiel de ‌notre activité. Cependant, la hausse des prix des matières ⁠premières affecte de plus en plus nos résultats et aura un ‌impact encore plus important au quatrième trimestre", a déclaré ⁠Roland Welzbacher, directeur financier.

Continental, qui utilise des matières premières dérivées ⁠du pétrole pour ‌fabriquer le caoutchouc synthétique nécessaire à sa production de pneus, avait déjà ​averti qu’une hausse significative et ‌prolongée des prix du pétrole, due à la guerre au Moyen-Orient, entraînerait une augmentation des ​coûts.

En août, le groupe avait indiqué s’attendre à ce que les effets positifs liés aux matières premières, qui s’élevaient à ⁠plusieurs centaines de millions d’euros au premier semestre 2026, s’inversent complètement au second semestre.

L’entreprise a indiqué qu’elle tablait sur un prix du pétrole d’environ 85 dollars (75,66 euros) le baril jusqu’à la fin de l’année.

(Rédigé par Emanuele Berro et Conrad Kuepper à Gdansk, Version française Matthieu Huchet, ​édité par Augustin Turpin)