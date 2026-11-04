Le logo de la société pharmaceutique Novo devant son siège social à Copenhague

par Jacob Gronholt-Pedersen

Novo Nordisk a ‌fait état mercredi d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre meilleur que prévu pour ​son comprimé amaigrissant Wegovy, tout en relevant ses prévisions annuelles.

Les ventes du comprimé Wegovy, le nouveau traitement oral amaigrissant du laboratoire danois, se sont élevées à 5,39 ​milliards de couronnes danoises (721,27 millions d'euros), soit une hausse de 53% par rapport au deuxième trimestre et un ​résultat supérieur aux 4,62 milliards de couronnes ⁠danoises prévus par le consensus établi par le laboratoire.

Ce médicament, lancé aux ‌États-Unis en janvier, ne représente qu’environ 6% des ventes prévues, mais les analystes y voient le principal levier de retour à la ​croissance pour Novo, après ‌deux années de difficultés marquées par des avertissements sur les ⁠résultats et un changement de direction.

Novo, qui est à un moment donné devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe grâce à l’essor des ventes de Wegovy, ⁠tente également de réduire ‌l’écart avec son rival américain Eli Lilly, dont la pilule concurrente ⁠Foundayo remporte une part croissante des nouvelles prescriptions.

Novo a également revu à ‌la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires ajusté et de résultat d’exploitation ⁠ajusté pour 2026, les situant désormais dans une fourchette comprise ⁠entre +2% et -2% à ‌taux directeur constants, contre une prévision antérieure faisant état d’une baisse de 0% à ​6%. Il s'agit du troisième relèvement des ‌objectifs annuels du groupe.

Le résultat d'exploitation ajusté s'est établi à 31,72 milliards de couronnes danoises au troisième ​trimestre, dépassant les 28,39 milliards prévus par les analystes et affichant une hausse organique de 27% sur un an. Le chiffre d'affaires ajusté est ⁠ressorti à 79,20 milliards de couronnes, contre 73,22 milliards attendus.

"La croissance a été tirée par notre portefeuille de produits contre l’obésité, grâce à l’adoption continue du comprimé Wegovy aux États-Unis et à des premiers lancements encourageants à l’international", a déclaré le président-directeur général Mike Doustdar dans un communiqué.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)