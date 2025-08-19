 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Une nouvelle étude montre que le tourisme de luxe en Afrique ne profite souvent pas aux populations locales
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 16:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les efforts déployés par certains pays africains pour attirer le tourisme de luxe ont eu des retombées limitées pour les communautés locales. Une nouvelle étude menée par l'Université de Manchester a révélé mardi que ce type de tourisme cause souvent plus de tort que de bien.

L'augmentation des voyages d'affaires et de loisirs sur le continent a rendu celui-ci de plus en plus attrayant pour les multinationales. Les compagnies aériennes ont également augmenté leur capacité africaine et, dans certains pays, cet élan se traduit par un impact économique .

De nombreux gouvernements africains ciblent le développement du tourisme de luxe, qu'ils décrivent comme "de grande valeur et de faible impact", mais la recherche - publiée dans African Studies Review - a révélé que ce n'est pas toujours le cas.

Les centres de villégiature tout compris sont souvent coupés de la vie locale, n'embauchent que peu de travailleurs locaux et empêchent les touristes de dépenser dans les communautés voisines en leur fournissant tout sur place.

L'étude ajoute que les éco-lodges les plus rentables sont détenus par des étrangers, et qu'une grande partie des dépenses des touristes va aux agences de voyage étrangères, aux importations de produits alimentaires ou aux bénéfices rapatriés à l'étranger.

Le tourisme de luxe accentue les inégalités, les bénéfices étant concentrés entre les mains d'opérateurs étrangers ou d'une petite élite locale, alors que les salaires de la plupart des emplois touristiques restent bas.

La question alimente les tensions sur le terrain.

La semaine dernière, un activiste local a intenté une action en justice afin de bloquer l'ouverture d'un nouveau pavillon de safari de luxe Ritz-Carlton MAR.O , qui propose des piscines à débordement et un service de majordome personnalisé, dans la réserve de Maasai Mara, au Kenya.

Ce différend est le dernier point chaud en date dans les prairies d'Afrique de l'Est entre le tourisme de luxe et les bergers maasai, qui affirment que le développement du secteur nuit à leurs habitats et à leurs modes de vie.

Au Kenya, les habitants se sont plaints de ce qu'ils considèrent comme des accaparements de terres par de riches investisseurs. En Tanzanie, des manifestations contre l'expulsion de dizaines de milliers de Maasai pour faire place à des pavillons de chasse ont donné lieu à des affrontements meurtriers avec la police.

