Une nomination pour piloter la filiale américaine de Median
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 18:17
Il sera chargé de piloter le lancement et la montée en charge aux Etats-Unis d'eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l'IA de Median pour le dépistage du cancer du poumon.
Le 9 février dernier, la société a annoncé que ce produit avait reçu l'autorisation 510(k) des autorités sanitaires américaines pour une mise sur le marché aux Etats-Unis.
Valeurs associées
|4,6400 EUR
|Euronext Paris
|-7,39%
