 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une nomination pour piloter la filiale américaine de Median
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 18:17

Median Technologies a dévoilé la nomination d'Oran Muduroglu au poste de président de Median eyonis Inc., la filiale américaine de Median Technologies.

Il sera chargé de piloter le lancement et la montée en charge aux Etats-Unis d'eyonis LCS, le logiciel dispositif médical basé sur l'IA de Median pour le dépistage du cancer du poumon.

Le 9 février dernier, la société a annoncé que ce produit avait reçu l'autorisation 510(k) des autorités sanitaires américaines pour une mise sur le marché aux Etats-Unis.

Valeurs associées

MEDIAN TECHNOLOGIES
4,6400 EUR Euronext Paris -7,39%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank