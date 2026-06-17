 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une mère italienne porte plainte contre Meta et TikTok après le suicide de sa fille
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 14:03

par Sara Rossi, Giselda Vagnoni et Matteo Negri

La fille d'Irène Roggero Ugues a mis fin à ses jours en Italie quelques mois après que ses réseaux sociaux ont commencé en 2023 à lui proposer un flux croissant de contenus incitant à l'automutilation.

Ce n'est qu'après la mort de Rossella qu'Irène Roggero Ugues et son mari ont déverrouillé ses appareils. La mère et le père de cette enfant de 12 ans ont découvert qu’elle utilisait les réseaux sociaux de manière excessive et tenait un profil Instagram secret intitulé "Just a dead pers0n", avec un zéro à la place du "o".

"À un moment donné, cela (...) pris le dessus sur son côté joyeux et sociable — sa partie la plus lumineuse", a raconté Irène Roggero Ugues.

De nombreuses familles, dont les parents de Rossella, ont intenté un procès contre Meta META.O , propriétaire d’Instagram et de Facebook,, et TikTok, son principal concurrent, dans le cadre de la première action collective en Italie visant directement les entreprises de réseaux sociaux.

Les plaignants réclament plus de restrictions concernant l'accès des mineurs et une meilleure sensibilisation aux risques.

Les deux sociétés ont réfuté les allégations selon lesquelles leurs services seraient néfastes pour les jeunes. Elles ont affirmé prendre des mesures pour les protéger en supprimant ou limitant les contenus dangereux, et en aidant les familles à surveiller les comptes de leurs enfants.

Interrogée sur le rôle qu'Instagram aurait pu jouer dans la decès de Rossella, Meta a déclaré qu’elle ne ferait pas de commentaires pendant la procédure judiciaire.

Fin mars, Meta et Google ont été reconnus coupables de négligence sur l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, selon le verdict rendu par un jury de Los Angeles (Californie), dans le cadre d'un procès sans précédentvisant les géants américains de la technologie.

LES LIMITES DU CONTRÔLE PARENTAL

Les parents ont jugé les mesures de protection mises en place par les plateformes insuffisantes, et ont souligné que les enfants peuvent facilement contourner les filtres ou échapper aux limites de temps en changeant d’appareil.

Afin de faire pression sur les plateformes en ligne pour une meilleure protection des mineurs et une limitation des contenus nocifs, l'Union européenne a renforcé l'application de la loi sur les services numériques (Digital Services Act).

L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre l’utilisation problématique des réseaux sociaux et le risque d'addiction qui est en hausse chez les adolescents. Les conséquences observables sont une baisse du bien-être, des troubles du sommeil et des risques sanitaires plus généraux.

Interrogés sur les preuves scientifiques relatives à la dépendance présentées au tribunal, les porte-parole de Meta et de TikTok ont refusé de commenter, tout en réitérant leurs déclarations antérieures concernant les actions menées par leurs entreprises en matière de santé mentale.

Certains psychologues mettent tout de même en garde contre des conclusions simplistes sur la question.

Federico Tonioni, directeur du Centre de psychopathologie du Web de l'hôpital Gemelli de Rome, a ainsi estimé qu'il ne pouvait affirmer que ses patients souffriraient moins dans un monde sans réseaux sociaux, mettant en garde contre un recours excessif au contrôle parental.

"S'il y a quelque chose de dangereux, c’est bien le contrôle exercé sur les enfants. Les jeunes ont besoin d’être écoutés. Le contrôle n’est pas une forme saine de présence. La distance la plus saine, c’est la confiance", a-t-il dit.

(Reportage de Sara Rossi à Asti, Giselda Vagnoni et Matteo Negri à Rome, reportage complémentaire d'Alex Fraser à Asti et de Gabriele Pileri à Rome; rédigé par Giselda Vagnoni; version française Rihab Latrache)

Valeurs associées

ALPHABET-A
373,2500 USD NASDAQ +1,06%
META PLATFORMS
600,2100 USD NASDAQ +1,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 452,49 +0,06%
Pétrole Brent
79,83 +0,62%
2CRSI
44,52 -2,75%
SOCIETE GENERALE
77,96 +1,01%
TOTALENERGIES
72,69 -0,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank