Une mère italienne porte plainte contre Meta et TikTok après le suicide de sa fille

par Sara Rossi, Giselda Vagnoni et Matteo Negri

La fille d'Irène Roggero Ugues a mis fin à ses jours en Italie quelques mois après que ses réseaux sociaux ont commencé en 2023 à lui proposer un flux croissant de contenus incitant à l'automutilation.

Ce n'est qu'après la mort de Rossella qu'Irène Roggero Ugues et son mari ont déverrouillé ses appareils. La mère et le père de cette enfant de 12 ans ont découvert qu’elle utilisait les réseaux sociaux de manière excessive et tenait un profil Instagram secret intitulé "Just a dead pers0n", avec un zéro à la place du "o".

"À un moment donné, cela (...) pris le dessus sur son côté joyeux et sociable — sa partie la plus lumineuse", a raconté Irène Roggero Ugues.

De nombreuses familles, dont les parents de Rossella, ont intenté un procès contre Meta META.O , propriétaire d’Instagram et de Facebook,, et TikTok, son principal concurrent, dans le cadre de la première action collective en Italie visant directement les entreprises de réseaux sociaux.

Les plaignants réclament plus de restrictions concernant l'accès des mineurs et une meilleure sensibilisation aux risques.

Les deux sociétés ont réfuté les allégations selon lesquelles leurs services seraient néfastes pour les jeunes. Elles ont affirmé prendre des mesures pour les protéger en supprimant ou limitant les contenus dangereux, et en aidant les familles à surveiller les comptes de leurs enfants.

Interrogée sur le rôle qu'Instagram aurait pu jouer dans la decès de Rossella, Meta a déclaré qu’elle ne ferait pas de commentaires pendant la procédure judiciaire.

Fin mars, Meta et Google ont été reconnus coupables de négligence sur l'addiction des jeunes aux réseaux sociaux, selon le verdict rendu par un jury de Los Angeles (Californie), dans le cadre d'un procès sans précédentvisant les géants américains de la technologie.

LES LIMITES DU CONTRÔLE PARENTAL

Les parents ont jugé les mesures de protection mises en place par les plateformes insuffisantes, et ont souligné que les enfants peuvent facilement contourner les filtres ou échapper aux limites de temps en changeant d’appareil.

Afin de faire pression sur les plateformes en ligne pour une meilleure protection des mineurs et une limitation des contenus nocifs, l'Union européenne a renforcé l'application de la loi sur les services numériques (Digital Services Act).

L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre l’utilisation problématique des réseaux sociaux et le risque d'addiction qui est en hausse chez les adolescents. Les conséquences observables sont une baisse du bien-être, des troubles du sommeil et des risques sanitaires plus généraux.

Interrogés sur les preuves scientifiques relatives à la dépendance présentées au tribunal, les porte-parole de Meta et de TikTok ont refusé de commenter, tout en réitérant leurs déclarations antérieures concernant les actions menées par leurs entreprises en matière de santé mentale.

Certains psychologues mettent tout de même en garde contre des conclusions simplistes sur la question.

Federico Tonioni, directeur du Centre de psychopathologie du Web de l'hôpital Gemelli de Rome, a ainsi estimé qu'il ne pouvait affirmer que ses patients souffriraient moins dans un monde sans réseaux sociaux, mettant en garde contre un recours excessif au contrôle parental.

"S'il y a quelque chose de dangereux, c’est bien le contrôle exercé sur les enfants. Les jeunes ont besoin d’être écoutés. Le contrôle n’est pas une forme saine de présence. La distance la plus saine, c’est la confiance", a-t-il dit.

(Reportage de Sara Rossi à Asti, Giselda Vagnoni et Matteo Negri à Rome, reportage complémentaire d'Alex Fraser à Asti et de Gabriele Pileri à Rome; rédigé par Giselda Vagnoni; version française Rihab Latrache)