 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une marge d'EBITDA comprimée pour Arkema au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 07:26

Arkema publie un résultat net part du groupe en chute de 44,7% à 27,2 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA en recul de 14% à 282,7 MEUR, soit une marge en repli à 13,0%, contre 13,8% un an auparavant.

A un peu plus de 2,18 MdsEUR, le chiffre d'affaires du groupe de chimie a diminué de 8,4% (-3,2% à taux de change constants), avec des prix en retrait de 3%, "reflétant un environnement de prix inférieurs à ceux de l'an dernier".

Les volumes d'Arkema se sont montrés stables en comparaison annuelle, soutenus par une croissance dans l'ensemble des segments de matériaux de spécialités et par une amélioration en mars après un démarrage lent de l'année.

S'il reconnaît des dynamiques contrastées selon les régions, le groupe pointe une croissance supérieure, à hauteur d'environ 15% par rapport à l'an dernier, dans des marchés clés attractifs, à savoir les batteries, le sport, l'impression 3D et la santé.

Il met aussi en avant une poursuite des efforts sur les frais fixes, stables à taux de change constants, ainsi qu'une "priorité rapide et forte" accordée aux actions de prix pour compenser la forte inflation des coûts des intrants résultant de la crise au Moyen-Orient.

Tout en restant attentif aux impacts potentiels de cette crise sur la demande mondiale, le coût des intrants et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, Arkema confirme viser une légère croissance de l'EBITDA à changes constants en 2026.

Valeurs associées

ARKEMA
62,600 EUR Euronext Paris +1,05%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'usine Daimler Freightliner du Mexique a été fermée suite à l'annonce par Trump d'une taxe de 25 % sur les importations de camions.
    Daimler Truck: Ebit divisé par deux au T1 avec la faible demande et les droits de douane
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:56 

    Daimler Truck, l'un ‌des plus grands constructeurs de camions au monde, ​a annoncé mercredi que son bénéfice d'exploitation (Ebit) avait diminué de plus de moitié au premier trimestre, pénalisé ​par une demande historiquement faible et par les droits de douane ... Lire la suite

  • Le logo d'Euronext est visible sur le siège du quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe vue dans le vert, nouveau revirement de Washington sur Ormuz
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:53 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi à l'ouverture, ‌la suspension de l'opération américaine d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz ravivant l'espoir d'un retour à la diplomatie pour mettre fin au conflit ... Lire la suite

  • Le quartier d'affaires de La Défense, à l'ouest de Paris, le 1er juillet 2025 ( AFP / JOEL SAGET )
    Les banques européennes engrangent les bénéfices malgré la guerre
    information fournie par AFP 06.05.2026 07:52 

    Rien ne semble pouvoir freiner les performances financières des banques européennes, dont les bénéfices du premier trimestre en milliards d'euros ont été publiés ces jours-ci, pas même le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Le géant bancaire espagnol Banco ... Lire la suite

  • L'illustration montre le logo de Scor
    SCOR: Résultat net +12,8% au T1, objectifs confirmés
    information fournie par Reuters 06.05.2026 07:46 

    SCOR a ‌fait état mercredi d'un résultat net ​en hausse de 12,8% sur un an au premier trimestre, dépassant les attentes, ​le réassureur français citant une performance portée par ​toutes ses lignes de ⁠métier et confirmant ses objectifs 2026. Le ‌résultat net est ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank