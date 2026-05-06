Une marge d'EBITDA comprimée pour Arkema au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 07:26
A un peu plus de 2,18 MdsEUR, le chiffre d'affaires du groupe de chimie a diminué de 8,4% (-3,2% à taux de change constants), avec des prix en retrait de 3%, "reflétant un environnement de prix inférieurs à ceux de l'an dernier".
Les volumes d'Arkema se sont montrés stables en comparaison annuelle, soutenus par une croissance dans l'ensemble des segments de matériaux de spécialités et par une amélioration en mars après un démarrage lent de l'année.
S'il reconnaît des dynamiques contrastées selon les régions, le groupe pointe une croissance supérieure, à hauteur d'environ 15% par rapport à l'an dernier, dans des marchés clés attractifs, à savoir les batteries, le sport, l'impression 3D et la santé.
Il met aussi en avant une poursuite des efforts sur les frais fixes, stables à taux de change constants, ainsi qu'une "priorité rapide et forte" accordée aux actions de prix pour compenser la forte inflation des coûts des intrants résultant de la crise au Moyen-Orient.
Tout en restant attentif aux impacts potentiels de cette crise sur la demande mondiale, le coût des intrants et les perturbations des chaînes d'approvisionnement, Arkema confirme viser une légère croissance de l'EBITDA à changes constants en 2026.
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