Une manifestations dispersée par la force dans le sud-ouest de l'Iran-témoins

DUBAI, 16 juillet (Reuters) - Les forces de sécurité iraniennes ont eu recours à des gaz lacrymogènes contre des manifestants antigouvernementaux jeudi à Behbahan, une ville située dans le sud-ouest du pays, ont déclaré plusieurs témoins à Reuters. Des vidéos publiées sur plusieurs réseaux sociaux montrent des rassemblements dans d'autres villes de la république islamique. Certaines de ces images semblent indiquer que les autorités ont déployé d'importants effectifs de police à Téhéran et Ispahan. Reuters n'a pas pu authentifier ces vidéos. (Writing by Parisa Hafezi; Editing by Leslie Adler)

