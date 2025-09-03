Une lecture de la saison des bénéfices sur l'impact des tarifs douaniers

Les indices de Wall Street sont mitigés; le Nasdaq en tête avec un gain de ~1%, le Dow en baisse de ~0,4%

Parmi les secteurs de l'indice S&P, les services de communication sont en tête de la progression, l'énergie est la plus malmenée

Le STOXX 600 clôture en hausse de ~0,66%

Le dollar baisse de ~0,4%, l'or grimpe de >1%, le brut baisse de >2%

Le rendement du Trésor américain à 10 ans tombe à ~4,20%

UNE LECTURE DE LA SAISON DES RÉSULTATS SUR L'IMPACT DES TARIFS DOUANIERS

Alors que les résultats du deuxième trimestre sont pratiquement terminés, Venu Krishna, stratégiste chez Barclays, a publié une note de recherche décrivant la manière dont les sociétés du S&P 500 .SPX gèrent les droits de douane, sur la base des commentaires de la direction.

Sur la base de l'échantillon limité de sociétés qui ont effectivement quantifié les retombées, Venu Krishna a noté un impact de 60 à 70 points de base sur les marges brutes, les sociétés industrielles et technologiques faisant état d'une "meilleure répercussion des coûts" que les sociétés du secteur de la consommation. Du côté positif, Krishna a déclaré qu'il y avait peu de signes de destruction matérielle de la demande due aux tarifs douaniers jusqu'à présent. Mais cela s'explique par l 'atténuation de l'absorption des coûts et de l'effet d'entraînement, en particulier dans les entreprises de consommation.

Les entreprises industrielles ont mieux répercuté les prix que les entreprises de consommation. Mais les entreprises tournées vers la consommation "ont fait état de plus de retraits de stocks en prévision des droits de douane afin de protéger leurs marges, compte tenu de leur capacité limitée à pousser les prix" Ainsi, les entreprises axées sur la consommation dépendant des achats anticipés, Krishna a noté un risque pour ces entreprises au cours de la seconde moitié de leur exercice 2025 et en 2026 "lorsque l'approvisionnement tiré vers l'avant s'épuise et que les stocks à coût plus élevé commencent à être écoulés" Selon le stratège, de nombreuses entreprises ont laissé entendre qu'elles avaient suffisamment de visibilité pour gérer les droits de douane et les prendre en compte dans leurs prévisions. Mais bien sûr, tout tarif douanier nouveau ou élargi créerait toujours un risque de fuite. Par conséquent, il a déclaré que "plusieurs secteurs exposés aux droits de douane subissent des réductions plus importantes que d'habitude" à l'approche du second semestre de l'année. Parmi les sociétés à grande capitalisation, le stratège indique que les valorisations montrent que les droits de douane sont devenus une préoccupation secondaire , les multiples des secteurs exposés aux droits de douane se négociant désormais plutôt sur d'autres thèmes tels que les réductions de taux, les dépenses fiscales, la réforme réglementaire, l'offre excédentaire de matières premières ou les investissements dans les centres de données.

Mais

l'augmentation des valorisations peut encore être significativement affectée. Par exemple, étant donné que les estimations des détaillants pour les fêtes de fin d'année

les estimations des détaillants pour le trimestre des fêtes de fin d'année restent relativement intactes par rapport aux tendances historiques des entreprises tournées vers la consommation, cela pourrait simplement "accroître la possibilité que nous n'ayons pas encore vu la dernière réduction liée aux tarifs"

(Sinéad Carew)

