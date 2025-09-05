Brésil: les exportations vers les Etats-Unis en chute après les droits de douane de Trump

( AFP / CARL DE SOUZA )

Les exportations brésiliennes à destination des Etats-Unis ont chuté de 18,5% sur un an au mois d'août sous l'effet des droits de douane de 50% décidés par l'administration Trump, selon des chiffres publiés jeudi.

Le président américain soumet depuis le 6 août plusieurs produits brésiliens à des taxes douanières de 50%, le taux le plus élevé fixé jusqu'à présent contre un autre pays, en invoquant une supposée "chasse aux sorcières" contre l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Ce dernier, allié de Donald Trump, fait face à un procès pour tentative présumée de coup d'Etat en 2022.

Les exportations brésiliennes vers le marché américain ont atteint 2,76 milliards de dollars en août, contre 3,39 milliards de dollars au même mois de 2024, selon les données publiées par le ministère du Commerce.

Le Brésil maintient un déficit commercial avec les Etats-Unis depuis 16 années consécutives.

Le déficit de la balance commerciale brésilienne s'est élevé à 1,23 milliard de dollars en août, de loin le plus élevé de 2025.

Les produits touchés par les droits de douane punitifs ont enregistré des baisses significatives, à l'instar du sucre (-88,4%) et de la viande bovine fraîche (-46,2%).

"Il est très probable que cela soit lié aux droits de douane, qui entraînent un niveau de prix plus élevé et une réduction de la demande", a indiqué le directeur des statistiques du ministère du Commerce, Herlon Brandao.

Mais la baisse a également affecté des produits exempts de droits de douane. "Le niveau d'incertitude en juillet a sans doute entraîné une anticipation des expéditions", a-t-il expliqué.

Malgré l'impact des taxes américaines sur ses ventes vers les Etats-Unis, le Brésil a enregistré en août une croissance de 3,9% de ses exportations totales, avec de fortes augmentations vers la Chine, l'Argentine et le Mexique.