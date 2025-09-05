Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAFRAN SAF.PA

envisage

de céder une grande partie de ses activités d'équipements pour cabines, rapporte vendredi le Financial Times, citant trois personnes au fait de la question, ajoutant que cela ne concernait pas la production de sièges et que l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

* STEF STF.PA a confirmé jeudi soir son plan stratégique 2022-2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros et d'un résultat net part du groupe de 15,8 millions d'euros au titre du premier semestre.

* ORSTED ORSTED.CO - Le groupe éolien danois a revu à la baisse vendredi ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2025, invoquant des vitesses de vent inférieures à la normale.

La société table désormais sur un bénéfice avant intérêts, dépréciation et amortissement, hors nouveaux partenariats et frais d'annulation, compris entre 24 et 27 milliards de couronnes danoises, contre une fourchette précédemment annoncée de 25 à 28 milliards de couronnes.

Le groupe est sur le point d'obtenir vendredi l'accord de ses actionnaires pour une émission de droits d'un montant de 9,4 milliards de dollars, alors que les risques s'accumulent sur ses projets américains en raison de l'offensive anti-éolienne de la Maison blanche.

* BMW BMWG.DE - Oliver Zipse, directeur général du constructeur automobile allemand, a déclaré lors d'un entretien accordé à Politico que la suppression progressive des moteurs à combustion prévue par l'Union européenne (UE) d'ici 2035 était une "grave erreur", appelant à un changement vers des mesures d'émissions qui prennent en compte l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'un véhicule.

* OMV OMVV.VI - Le groupe autrichien prévoit de supprimer 2.000 de ses 23.000 emplois dans le monde, a rapporté jeudi soir le quotidien Kurier.

* TEMENOS TEMN.S - Le groupe suisse de logiciels bancaires a annoncé jeudi le départ de son directeur général Jean-Pierre Brulard avec effet immédiat après ce que le président Thibault de Tersant a qualifié d'"examen approfondi des interactions entre Jean-Pierre et son équipe".

