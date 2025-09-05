 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 729,50
+0,30%
Indices
Chiffres-clés

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 08:05

(Actualisé avec Safran, Orsted, BMW, Temenos)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAFRAN SAF.PA

envisage

de céder une grande partie de ses activités d'équipements pour cabines, rapporte vendredi le Financial Times, citant trois personnes au fait de la question, ajoutant que cela ne concernait pas la production de sièges et que l'opération pourrait être valorisée à 1,5 milliard d'euros.

* STEF STF.PA a confirmé jeudi soir son plan stratégique 2022-2026 après avoir fait état d'un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros et d'un résultat net part du groupe de 15,8 millions d'euros au titre du premier semestre.

* ORSTED ORSTED.CO - Le groupe éolien danois a revu à la baisse vendredi ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour 2025, invoquant des vitesses de vent inférieures à la normale.

La société table désormais sur un bénéfice avant intérêts, dépréciation et amortissement, hors nouveaux partenariats et frais d'annulation, compris entre 24 et 27 milliards de couronnes danoises, contre une fourchette précédemment annoncée de 25 à 28 milliards de couronnes.

Le groupe est sur le point d'obtenir vendredi l'accord de ses actionnaires pour une émission de droits d'un montant de 9,4 milliards de dollars, alors que les risques s'accumulent sur ses projets américains en raison de l'offensive anti-éolienne de la Maison blanche.

* BMW BMWG.DE - Oliver Zipse, directeur général du constructeur automobile allemand, a déclaré lors d'un entretien accordé à Politico que la suppression progressive des moteurs à combustion prévue par l'Union européenne (UE) d'ici 2035 était une "grave erreur", appelant à un changement vers des mesures d'émissions qui prennent en compte l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'un véhicule.

* OMV OMVV.VI - Le groupe autrichien prévoit de supprimer 2.000 de ses 23.000 emplois dans le monde, a rapporté jeudi soir le quotidien Kurier.

* TEMENOS TEMN.S - Le groupe suisse de logiciels bancaires a annoncé jeudi le départ de son directeur général Jean-Pierre Brulard avec effet immédiat après ce que le président Thibault de Tersant a qualifié d'"examen approfondi des interactions entre Jean-Pierre et son équipe".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3UL10E

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BMW
88,600 EUR XETRA 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
OMV
46,430 EUR LSE Intl 0,00%
ORSTED
25,990 EUR Tradegate -3,71%
ORSTED
202,925 DKK LSE Intl +0,82%
ORSTED
31,6300 USD OTCBB +0,27%
Pétrole Brent
66,77 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
63,25 USD Ice Europ -0,08%
SAFRAN
280,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
STEF
130,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
TEMENOS
70,700 CHF Swiss EBS Stocks 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank