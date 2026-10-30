Une juge américaine ordonne l'ouverture d'une enquête déontologique visant des avocats du ministère de la Justice dans le cadre d'un litige concernant un terrain de golf

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par Blake Brittain

La juge fédérale américaine Ana Reyes a ordonné vendredi l'ouverture d'une enquête visant à déterminer si les avocats du ministère de la Justice avaient enfreint les règles déontologiques dans le cadre de leur défense concernant un procès intenté au sujet du projet de rénovation d'un parcours de golf de la région de Washington par le président Donald Trump.

Lors d’une audience devant le tribunal fédéral de Washington, Mme Reyes a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les avocats auraient présenté de manière erronée l’intention du gouvernement de poursuivre la rénovation de l’East Potomac Golf Links après qu’elle eut temporairement bloqué le projet.

Mme Reyes a interrogé sans relâche l’avocat du ministère de la Justice, Stanley Woodward, pendant plus de deux heures au sujet des déclarations potentiellement contradictoires de M. Trump et des avocats du ministère concernant les intentions du gouvernement. Elle a déclaré craindre que les avocats aient fourni des “informations substantiellement trompeuses” et omis d’autres informations pertinentes concernant les projets de l’administration, et a nommé un expert judiciaire chargé de mener une enquête plus approfondie.

Mme Reyes a également ordonné aux avocats de conserver les documents pertinents.

“Pendant des mois, le tribunal a fait confiance sans vérifier”, a déclaré Mme Reyes. “Ce n’est plus le cas.”

La rénovation du parcours de golf par Trump fait partie des nombreux projets que le président mène pour remodeler les sites emblématiques de la capitale américaine. La DC Preservation League a intenté une action en justice en février pour empêcher la prise de contrôle du parcours par l’administration, alléguant que cela violerait les lois environnementales et “détruirait de manière irréparable un pan inestimable de l’histoire américaine”.

En mai, Mme Reyes a déclaré que le gouvernement devait notifier à l’avance tout chantier de construction d’envergure sur le parcours. Après que l’administration eut abattu des centaines d’arbres sans préavis en octobre, elle a rendu une ordonnance provisoire interdisant tout nouvel abattage et a indiqué que tout non-respect de cette décision entraînerait une procédure visant à déterminer si les responsables gouvernementaux devaient être poursuivis pour outrage au tribunal.

Trump a ensuite déclaré que son administration entamerait immédiatement les travaux de rénovation , malgré l’ordonnance de la juge. Mme Reyes a prolongé son ordonnance quelques jours plus tard, après quoi Trump a déclaré dans un message en ligne que son administration fermerait le site du parcours “comme prévu le 15 novembre afin de le rénover et de le reconstruire”.

Mme Reyes a indiqué que le gouvernement lui avait demandé de ne pas tenir compte des déclarations de Trump concernant les projets de rénovation. Le ministère de la Justice a fait savoir au tribunal qu’il n’existait aucun plan définitif visant à remplacer le parcours.

“Le troisième plus haut responsable du ministère de la Justice déclare devant un tribunal fédéral qu’il ne peut pas affirmer que, lorsque le président a déclaré “le parcours fermera le 15 novembre”, ce qu’il voulait dire était “le parcours fermera le 15 novembre”?”, a demandé Mme Reyes à M. Woodward lors de l’audience.