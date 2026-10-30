Le PSG corrige Le Havre avec un triplé d'Hakimi

Vainqueur du Havre sans forcer, avec un onze remanié (1-5), le PSG s'est assuré de garder la tête de la Ligue 1 ce week-end. Achraf Hakimi a assumé son statut de leader en facturant trois buts et une passe décisive. Le champion d'Europe peut se tourner vers Villarreal avec sérénité.

Le Havre 1-5 PSG

Buts : Maja (18 e ) // Godts (26 e ), Hakimi (28 e , 55 e , 69 e ), Mayulu (62 e )

La série continue. Le PSG a signé une neuvième victoire d’affilée ce vendredi au Havre (1-5). En déplacement chez la lanterne rouge, Luis Enrique s’est permis de faire tourner en vue du déplacement de mardi à Villarreal. Il a bien fait puisque son équipe bis n’a eu aucun mal à faire la leçon aux Havrais. Ferran Torres a enchaîné un sixième match sans marquer, mais Achraf Hakimi s’est occupé de tout en inscrivant le premier triplé de sa carrière.…

Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.com