Le PSG corrige Le Havre avec un triplé d'Hakimi
Vainqueur du Havre sans forcer, avec un onze remanié (1-5), le PSG s'est assuré de garder la tête de la Ligue 1 ce week-end. Achraf Hakimi a assumé son statut de leader en facturant trois buts et une passe décisive. Le champion d'Europe peut se tourner vers Villarreal avec sérénité.
Le Havre 1-5 PSG
Buts : Maja (18 e ) // Godts (26 e ), Hakimi (28 e , 55 e , 69 e ), Mayulu (62 e )
La série continue. Le PSG a signé une neuvième victoire d’affilée ce vendredi au Havre (1-5). En déplacement chez la lanterne rouge, Luis Enrique s’est permis de faire tourner en vue du déplacement de mardi à Villarreal. Il a bien fait puisque son équipe bis n’a eu aucun mal à faire la leçon aux Havrais. Ferran Torres a enchaîné un sixième match sans marquer, mais Achraf Hakimi s’est occupé de tout en inscrivant le premier triplé de sa carrière.…
Par Quentin BALLUE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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