Nice et Elye Wahi mettent un tarif à Rennes

Nice 5-2 Rennes

Buts : Wahi (12 e SP, 35 e SP, 73 e ), Clauss (45 e +2) et Amoura (52 e ) pour les Aiglons // Szymański (15 e ) et Dia (58 e SP) pour les Bretons

Le week-end de la Toussaint n’est pas toujours morose. Il a en tout cas bien commencé pour les Niçois et pour ceux qui avaient décidé de se poser devant ce match à l’Allianz Riviera en même temps que l’apéro. La partie entre Nice et Rennes aura souvent été rythmée, plaisante, vivante, tout ce que vous voulez, avec des Aiglons efficaces comme il faut pour l’emporter et passer Halloween au chaud (5-2). Ce n’est pas encore la foule dans les tribunes du stade azuréen, où la bonne humeur et les encouragements ont fait leur retour en ce début de saison. La fin de la grosse déprime, le Gym la doit surtout à Elye Wahi, homme providentiel pour le maintien au printemps et toujours en forme cet automne.…

CG pour SOFOOT.com