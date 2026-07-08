Une juge américaine approuve l'accord conclu entre Elon Musk et la SEC malgré des réserves et des « signaux d'alerte »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés de la décision, des commentaires, du contexte, ainsi que des paragraphes 2 à 5 et 9 à 18)

* L'accord prévoit que la fiducie de Musk verse 1,5 million de dollars

* Le juge se demande si la SEC a pris des mesures suffisantes pour tenir Musk pour responsable

* La SEC a déclaré que Musk avait économisé 150 millions de dollars en retardant la divulgation de ses achats sur Twitter

* La SEC refuse de commenter; les avocats de Musk ne sont pas disponibles pour s'exprimer

par Jonathan Stempel

Mercredi, une juge fédérale a approuvé l’accord conclu entre la Commission américaine des opérations boursières (SEC) et Elon Musk concernant son acquisition d’actions Twitter, bien qu’elle ait exprimé de « sérieuses réserves » quant aux « signaux d’alerte » soulevés par cet accord.

La juge fédérale Sparkle Sooknanan, à Washington, D.C., a déclaré qu’elle n’avait qu’un rôle limité pour évaluer si l’accord répondait aux normes minimales d’équité et de raisonnabilité, ou s’il « bafouait le pouvoir judiciaire », et s’est demandé si l’administration Trump n’avait pas laissé s’en tirer trop facilement la personne la plus riche du monde.

« Un tribunal saisi d’un jugement d’accord n’est pas un simple tampon. Mais il n’est pas non plus un médiateur », a écrit Mme Sooknanan. « La question de savoir si le pouvoir exécutif (par l’intermédiaire de la SEC) a fait suffisamment pour demander des comptes à M. Musk au sujet de sa violation présumée, relève, comme bien d’autres questions, de la décision de nos concitoyens aux urnes. » M. Musk est un ancien conseiller du président républicain Donald Trump . Mme Sooknanan a été nommée à la magistrature par l’ancien président démocrate Joe Biden.

Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter. Les avocats de M. Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L'accord prévoit qu'une fiducie au nom de M. Musk verse 1,5 million de dollars pour régler les griefs de la SEC, qui reproche à M. Musk d'avoir mis 11 jours de trop, en mars et avril 2022, à divulguer ses achats précoces d'actions Twitter.

Selon la SEC, ce retard de divulgation a permis à Musk d’économiser 150 millions de dollars en lui permettant d’acheter des actions Twitter à bas prix avant que les investisseurs ne s’en rendent compte. Musk a déclaré que ce retard était involontaire . Il a finalement racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022 et l’a rebaptisé X.

La plateforme de réseaux sociaux fait désormais partie de SpaceX, la société de fusées et de satellites de Musk SPCX.O . Musk dirige également le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O . Sa fortune s'élève à 927,2 milliards de dollars selon le magazine Forbes.

UNE JUGE SE DEMANDE SI ELON MUSK A BÉNÉFICIÉ D’UN TRAITEMENT SPÉCIAL « EXCEPTIONNEL »

Dans sa décision, la juge Sooknanan s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles la SEC avait renoncé à exiger de Musk qu’il restitue les gains indûment obtenus afin d’indemniser ses victimes présumées.

Elle a déclaré que l’argument de la SEC selon lequel elle n’avait historiquement jamais demandé de restitution dans des affaires similaires pouvait être juste ou non, « mais on peut se demander ce que cela révèle quant à l’opportunité même d’un règlement à l’amiable ».

Sooknanan s’est également interrogée sur les raisons pour lesquelles la SEC avait choisi de conclure un accord avec la fiducie de Musk, permettant ainsi à ce dernier de proclamer publiquement qu’il avait été innocenté de tout acte répréhensible. En mai, la juge avait déclaré que les avocats de la SEC, lors d’une audience précédente, avaient semblé surpris lorsque les avocats de Musk avaient révélé qu’il y avait eu des négociations en vue d’un accord avec l’autorité de régulation.

« La cour ne peut s’empêcher de se demander si la SEC fera preuve d’une telle bienveillance envers d’autres auteurs présumés d’infractions à la législation sur les valeurs mobilières », a écrit Sooknanan. « Ou s’agit-il d’un accord ponctuel conçu pour M. Musk, négocié sans la participation des avocats de la SEC chargés de cette affaire? »

L’accord a été annoncé le 4 mai, à la suite du départ en mars de l’ancienne responsable de l’application de la loi à la SEC, Margaret Ryan, après seulement six mois en poste. Mme Ryan s’était heurtée aux dirigeants de l’agence au sujet de l’orientation de son programme de contrôle.

Dans un document déposé auprès du tribunal, la SEC a déclaré que cet accord ne résultait pas d’une collusion et que l’amende de 1,5 million de dollars était la plus importante de ce type.

Elle a également souligné que le public avait bénéficié d’une injonction qui lie effectivement M. Musk lorsqu’il agit par l’intermédiaire de la fiducie, « un véhicule d’investissement qu’il semble utiliser pour gérer une grande partie de sa fortune ».