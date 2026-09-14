Une introduction en Bourse de Boston Dynamics peu probable en 2027

Un robot Boston Dynamics devant le siège de l'entreprise. (crédit : Boston Dynamics)

Boston Dynamics, la division de robots humanoïdes du groupe Hyundai Motor, ne devrait pas procéder à une introduction en bourse l'année prochaine, a déclaré un cadre supérieur de la société mèredirectement au courant du dossier, car l'entreprise n'a pas encore déployé à grande échelle ses robots phares Atlas et reste déficitaire.

Les propos de ce dirigeant laissent entendre que l'entrée en bourse de cette entreprise de robotique basée aux États-Unis pourrait encore prendre plusieurs années, malgré l'enthousiasme des investisseurs pour les ambitions de Hyundai dans le domaine de la robotique, qui ont contribué à propulser les actions du constructeur automobile Hyundai Motor 005380.KS à des niveaux records plus tôt cette année.

"Ce ne sera pas facile", a déclaré le dirigeant lorsqu'on lui a demandé si une introduction en bourse était envisageable l'année prochaine.

"Nous devons voir comment évoluent les conditions et la situation", a-t-il ajouté, sans donner plus de détails. Il a demandé à ce que son nom ne soit pas divulgué, car il s'agit d'une information confidentielle.

Le groupe Hyundai Motor n'a pas rendu public de calendrier ni d'objectif de valorisation pour une éventuelle introduction en bourse de Boston Dynamics. Le groupe n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Boston Dynamics n'était pas disponible pour commenter en dehors des heures de bureau.

Depuis la présentation de la nouvelle version du robot Atlas en janvier lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas, les investisseurs et les analystes suivent de près la question de savoir si la société allait procéder à une introduction en bourse aux États-Unis pour Boston Dynamics afin de financer sa croissance. Les analystes ont publié des estimations concernant la croissance du chiffre d'affaires de la société et ses valorisations potentielles, en raison de l'intérêt croissant des investisseurs pour le fabricant de robots.

Hyundai a acquis une participation majoritaire dans Boston Dynamics en 2021, et a annoncé en juillet son intention de faire de la société une filiale à 100 % en rachetant la participation d'environ 10 % détenue par SoftBank 9984.T à une valorisation non divulguée.

À l'époque, selon les médias, la transaction s'élevait probablement à environ 500 milliards de wons (371,51 millions de dollars).

L'offensive du groupe sud-coréen dans le domaine de la robotique a attiré l'attention des investisseurs. L'action Hyundai Motor a plus que doublé en début d'année après la présentation, en janvier, de la version de série de son robot Atlas, même si elle a depuis perdu une grande partie de ces gains en raison d'un manque d'informations sur sa stratégie en matière de robotique.

Les actions de Hyundai Motor, troisième groupe automobile mondial aux côtés de sa filiale Kia 000270.KS , ont progressé de 25 % depuis le début de l'année, restant à la traîne par rapport à la hausse de 60 % enregistrée par l'ensemble du marché.

UNE INTRODUCTION EN BOURSE PROBABLEMENT DANS PLUSIEURS ANS

Selon les analystes, Boston Dynamics ne devrait pas entrer en bourse dans les prochaines années, car les robots humanoïdes ne peuvent toujours pas être déployés à grande échelle dans les usines.

Hyundai a déclaré vouloir construire d'ici 2028 une usine capable de produire 30 000 robotspar anet prévoit de commencer à déployer des robots humanoïdes dans son usine américaine de Géorgie cette année-là, avant de les étendre à l'ensemble de son réseau de production. Certains analystes ont qualifié ces objectifs d' ambitieux.

"Je pense qu'il faudra sans doute beaucoup plus de temps avant que les robots humanoïdes ne remplacent les ouvriers humains sur les chaînes de montage", a déclaré Kim Hyun-su, gestionnaire de fonds senior chez IBK Asset Management, basé à Séoul.

"Il n'est pas difficile de faire danser des robots, mais il est complexe de leur faire porterdes charges lourdeset de lesintégrer dans les processus de fabrication en usine."

Elon Musk, directeur général d' TSLA.O , dont la société développe le robot humanoïde Optimus, a décrit les robots humanoïdes comme "le produit le plus difficile à produire en série" que le constructeur de voitures électriques ait jamais fabriqué.

Les estimations de la valeur de Boston Dynamics varient considérablement. Selon Samsung Securities, le marché estime sa valeur entre 50.000 milliards et 100.000 milliards de wons.

Kim Joon-sung, analyste chez Meritz Securities, a déclaré qu'une introduction en bourse de Boston Dynamics aurait plus de chances d'avoir lieu en 2029 ou 2030, car Hyundai devait d'abord collecter de grandes quantités de données opérationnelles et améliorer les capacités des robots avant de les commercialiser à grande échelle auprès de clients externes.

En août, IBK Securities a estimé que Boston Dynamics pourrait être valorisée à 141.000 milliards de wons d'ici 2030, année où la société devrait générer environ 11.000 milliards de wons de chiffre d'affaires.

Boston Dynamics a enregistré une perte de 528,4 milliards de wons en 2025, selon un document déposé par Hyundai Glovis

086280.KS , qui détient une participation d'environ 11 % dans la société. Le total des pertes enregistrées entre 2021 et 2025 s'est élevé à près de 1.700 milliards de wons, précise ce document.

Parmi les autres actionnaires de Boston Dynamics figurent Hyundai Motor, Kia, le fabricant de pièces automobiles Hyundai Mobis 012330.KS et le président exécutif du groupe Hyundai Motor, Euisun Chung.

par Heejin Kim et Hyunjoo Jin

(1 $ = 1.345,8500 wons)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))