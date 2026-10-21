Une fusion entre SpaceX et Tesla serait-elle envisageable ? Voici ce qu'en pensent les gens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion de ses deux entreprises, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , serait "une bonne idée" et qu'elles avaient formé des comités spéciaux pour discuter d'une union.

À l’annonce de cette nouvelle, le cours de l’action de l’entreprise spatiale et technologique a bondi de 8% en séance prolongée.

Voici ce que les gens disent à propos de ce projet de fusion:

GENE MUNSTER, ASSOCIÉ GÉRANT CHEZ DEEPWATER ASSET MANAGEMENT, INVESTISSEUR DANS TESLA, SUR X:

"Au départ, j’aurais dit qu’il y avait 90% de chances que quelque chose se passe au cours des deux prochaines années. Je pense que cette probabilité est désormais de 95%. Cela pourrait même se produire l’année prochaine. Mais il est clair qu’il y a une dynamique interne autour de ce projet et je pense qu’il aboutira finalement."

DAN IVES, ASSOCIÉ ET DIRECTEUR GÉNÉRAL SENIOR CHEZ YORKVILLE IVES & CO, À NEW YORK:

"Nous pensons que c’est une décision qui s’impose d’elle-même, tant pour SpaceX que pour Tesla; tout dépendra du prix proposé aux actionnaires. Le cours de l’action Tesla devrait probablement se situer autour de 550 dollars pour que l’opération soit conclue et approuvée. Les actionnaires seraient favorables à cette fusion, qui présente un intérêt stratégique considérable."

KENNETH GOH, DIRECTEUR DE LA GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ, UOB KAY HIAN, SINGAPOUR:

"C’est comme la toile sur laquelle Elon peint sa vision du monde. Mais rien n’est encore décidé. Les deux entreprises ont formé des comités spéciaux et Musk est exclu des négociations. Si l’accord se concrétise, les actionnaires de Tesla deviendraient également propriétaires de fusées, de satellites et d’IA. Ils financeraient eux aussi ces ambitions."

JOSH GILBERT, ANALYSTE EN CHEF POUR LA RÉGION APAC, e-TORO:

"Un rapprochement avec Tesla constituerait la plus grande fusion que le marché ait jamais connue, réunissant deux entreprises dont la valeur combinée s’élève à environ 3 500 milliards de dollars, et la logique est facile à comprendre compte tenu de la part importante de l’IA dans le fonctionnement des deux entreprises. Les obstacles à surmonter seront de taille, et même si Musk se retire des comités, un accord dans lequel un seul homme dirigerait les deux entités soulèverait de sérieuses questions en matière de gouvernance."

"Pour les investisseurs, un tel accord regrouperait tout l’univers Musk sous un seul symbole boursier, réunissant l’IA, la robotique, les véhicules électriques et l’exploration spatiale: cela revient à mettre tous ses œufs dans un même panier très ambitieux."

JUSTUS PARMAR, directeur général DE FORTUNA INVESTMENTS:

"Une fusion créerait une entité unique pour les investisseurs souhaitant soutenir Elon Musk, regroupant pratiquement toutes ses sociétés en un seul endroit. Cela éviterait également les redondances et le temps qu’il passe à faire la navette entre deux entités, tout en réduisant les frais généraux des sociétés cotées, les frais juridiques et les charges administratives."

"Un autre avantage que je soulignerais est que Tesla exploite une activité automobile à forte marge et génératrice de trésorerie, et que la croissance devrait s’accélérer avec l’arrivée prochaine des robotaxis. Ces flux de trésorerie pourraient contribuer à soutenir les résultats financiers de SpaceX et à financer ses objectifs d’exploration spatiale et de lancement, très gourmands en capitaux, notamment les centres de données orbitaux."

MICHAEL MONAGHAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, FOUNDER ETFs:

"Gouvernance: nous estimons que les fondateurs doivent garder le contrôle de leurs entreprises. Nous n’avons aucune préoccupation fondamentale en matière de gouvernance. SpaceX a accès aux meilleurs conseillers juridiques que l’argent puisse offrir et opère sous une surveillance extraordinaire. Comme Elon l’a clairement indiqué lors de la conférence téléphonique d’aujourd’hui, les comités indépendants respecteront à la fois la lettre et l’esprit de la loi."

"Sécurité nationale: Compte tenu du rôle de SpaceX en tant que sous-traitant essentiel de la défense américaine, les activités de Tesla en Chine pourraient devoir être officiellement séparées ou soumises à des barrières opérationnelles et informationnelles strictes afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité nationale."

DANIEL NEWMAN, directeur général de THE FUTURUM GROUP:

"La fusion était pratiquement inévitable depuis l’annonce de l’introduction en bourse de SpaceX… En fin de compte, les deux entreprises réunissent l’espace, l’IA, l’autonomie et la robotique, et formeraient sans doute l’entreprise la mieux positionnée au monde pour affronter l’avenir."

BRIAN MULBERRY, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT:

"La possibilité d’une fusion est connue, et il semble que chaque entreprise s’appuie sur les synergies existantes pour justifier cette opération, ce qui permettrait ensuite de gagner en efficacité à l’avenir."

"Cela resterait soumis au vote de chaque assemblée d’actionnaires, mais il semble que les choses s’orientent dans cette direction, puisque Elon l’a mentionné à deux reprises lors de la conférence téléphonique qui vient de se tenir."

YURI KHODJAMIRIAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, TEMA ETFs:

"À notre avis, cette fusion est logique: elle rassemble toutes les activités sous un même toit et les entreprises travaillent déjà sur des projets communs d’envergure, comme Terafab."

"Nous pensons que la création de comités spéciaux est une bonne initiative et il semble que des efforts importants soient déployés pour relever les défis en matière de gouvernance."