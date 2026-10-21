Une fusion entre SpaceX et Tesla serait-elle envisageable ? Voici ce qu'en pensent les gens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre ses deux entreprises, SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O , serait « une bonne idée » et qu'elles avaient mis en place des comités spéciaux pour discuter d'une fusion.

À l’annonce de cette nouvelle, le cours de l’action de l’entreprise spatiale et technologique a bondi de 8 % en séance prolongée.

Voici ce que les gens disent à propos de ce projet de fusion:

DANIEL NEWMAN, directeur général DE THE FUTURUM GROUP:

« Cette fusion était pratiquement inévitable depuis l’annonce de l’introduction en bourse de SpaceX… En fin de compte, les deux entreprises réunissent l’espace, l’IA, l’autonomie et la robotique, et formeraient sans doute l’entreprise la mieux positionnée au monde pour affronter l’avenir. »

BRIAN MULBERRY, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT:

« La possibilité d’une fusion est connue, et il semble que chaque entreprise s’appuie sur les synergies existantes pour justifier ce projet, qui permettrait alors de gagner en efficacité à l’avenir.

« Cela resterait soumis au vote des actionnaires de chaque société, mais il semble que les choses s’orientent dans cette direction, puisque Elon l’a mentionné à deux reprises lors de la conférence téléphonique qui vient de se tenir. »

YURI KHODJAMIRIAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, TEMA ETFs:

« À notre avis, cette fusion est logique: elle rassemble toutes les activités sous un même toit et les entreprises travaillent déjà sur d’importants projets communs, comme Terrafab.

« Nous pensons que la création de comités spéciaux est une bonne initiative et il semble que des efforts importants soient déployés pour relever les défis en matière de gouvernance. »