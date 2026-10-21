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Une fusion entre SpaceX et Tesla est "une bonne idée", dit Musk
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 07:24

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La capsule Crew Dragon de SpaceX, perchée au sommet de la fusée Falcon 9, à l’intérieur du hangar, juste avant son transfert vers la rampe de lancement. (Crédits: Adobe Stock)

La capsule Crew Dragon de SpaceX, perchée au sommet de la fusée Falcon 9, à l’intérieur du hangar, juste avant son transfert vers la rampe de lancement. (Crédits: Adobe Stock)

par Akash Sriram et Joey Roulette

Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre SpaceX SPCX.O et Tesla TSLA.O serait "une bonne idée" et que les entreprises avaient mis en place des comités spéciaux pour discuter d'un rapprochement.

"Je pense que ce serait une bonne idée, mais cela dépendra vraiment des comités spéciaux des deux entreprises", a dit Elon Musk, confirmant pour la première fois officiellement que les entreprises étaient en pourparlers.

"Etant donné que je suis en situation de conflit d'intérêts, je ne peux pas participer aux discussions des comités spéciaux", composés d'administrateurs indépendants, a-t-il expliqué.

Les entreprises ont constitué ces comités spéciaux à la demande des actionnaires, qui devraient en fin de compte approuver un accord, a ajouté le patron des deux entreprises.

"Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'avantages à faire fusionner les deux entreprises", a-t-il estimé. "Il y a beaucoup à gagner à coopérer dans le développement de logiciels de superintelligence, la conception de puces, (...) la robotique, le lancement de masse en orbite (...), ainsi que la connectivité", a dit Elon Musk.

Il a ajouté qu'il serait prématuré de supposer qu'une fusion entre SpaceX et Tesla aurait lieu, soulignant que les comités spéciaux ne s'étaient pas mis d'accord sur les conditions d'une telle transaction et pourraient ne jamais y parvenir.

SpaceX avait publié un peu plus tôt un bénéfice largement supérieur aux attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, grâce à ses activités dans l'intelligence artificielle (IA).

(Avec Max A. Cherney, Aditya Soni, et Milana Vinn, rédigé par Sayantani Ghosh; version française Camille Raynaud)

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