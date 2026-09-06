Une fusée allemande décolle avec succès de Norvège

par Terje Solsvik

La start-up allemande Isar Aerospace a procédé samedi avec succès au lancement de sa première fusée dans l'espace depuis un pas de tir situé dans l'Arctique norvégien.

La fusée Spectrum est la première fusée commerciale à atteindre l'espace après avoir été lancée depuis l'Europe continentale.

"Nous sommes en orbite! Et nous venons d'entrer dans l'histoire de l'Europe", a écrit l'entreprise dans un message publié sur le réseau social X.

La ministre norvégienne de l'Industrie et du Commerce, Cecilie Myrseth, a salué le lancement de ce vol inhabité dans un communiqué.

"Le fait que nous puissions désormais lancer des satellites depuis Andoeya renforce la sécurité de la Norvège et de l'Europe en ces temps tumultueux", a-t-elle dit.

(Terje Solsvik à Oslo; version française Camille Raynaud)