 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Une fusée allemande décolle avec succès de Norvège
information fournie par Reuters 06/09/2026 à 01:49
Ajouter Boursorama à vos sources

par Terje Solsvik

La start-up allemande Isar Aerospace a procédé samedi avec succès au lancement de sa première fusée dans l'espace depuis un pas de tir situé dans l'Arctique norvégien.

La fusée Spectrum est la première fusée commerciale à atteindre l'espace après avoir été lancée depuis l'Europe continentale.

"Nous sommes en orbite! Et nous venons d'entrer dans l'histoire de l'Europe", a écrit l'entreprise dans un message publié sur le réseau social X.

La ministre norvégienne de l'Industrie et du Commerce, Cecilie Myrseth, a salué le lancement de ce vol inhabité dans un communiqué.

"Le fait que nous puissions désormais lancer des satellites depuis Andoeya renforce la sécurité de la Norvège et de l'Europe en ces temps tumultueux", a-t-elle dit.

(Terje Solsvik à Oslo; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AIRBUS
198,960 EUR Euronext Paris +0,99%
SPACEX
147,9500 USD NASDAQ -1,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,83 -0,09%
CAC 40
8 278,77 -0,09%
Or
4 428,95 0,00%
EUR/USD SPOT
1,16138 0,00%
TOTALENERGIES
76,1 -2,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank