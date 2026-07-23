Une fondation soutenue par Eric Trump s'associe à AMD pour développer des robots humanoïdes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Aishwarya Jain

La fondation Future Industries, soutenue par Eric Trump, a annoncé jeudi son partenariat avec AMD AMD.O afin d'utiliser les puces de ce dernier pour développer conjointement des robots humanoïdes autonomes destinés à des applications militaires et industrielles.

Le fils du président américain Donald Trump est investisseur dans cette start-up depuis le début de l’année et occupe le poste de conseiller en chef chargé de la stratégie, a précisé la société.

Les investissements de la famille Trump dans plusieurs entreprises ont fait l'objet d'une attention particulière, notamment ses participations dans des sociétés du secteur de la défense qui sont régulièrement en concurrence pour remporter des marchés publics, ce qui soulève des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts.

Eric Trump et son frère, Donald Trump Jr., ont également soutenu le fabricant israélien de drones XTEND JFB.O , Unusual Machines UMAC.A et Powerus.

Dans le cadre de cet accord, dont le montant n’a pas été divulgué, Foundation prévoit d’utiliser les processeurs AMD Ryzen AI Embedded X100 Series — lancés par le fabricant de puces en janvier de cette année — pour construire la deuxième version de son robot, le Phantom MK-2.

La start-up, fondée en 2024, a déclaré avoir déployé ses robots Phantom MK-1 pour contribuer à la construction de plus de 24 000 voitures en 2025.

En octobre, l’entreprise inaugurera une usine capable de produire 5 000 robots Phantom par an, et prévoit de lancer la construction d’un autre site au début de l’année prochaine, d’une capacité annuelle de 50 000 robots, a déclaré le directeur général Sankaet Pathak à Reuters.

Chaque robot à usage industriel, loué aux clients, coûte environ 100 000 dollars par an, a précisé Pathak.

Dans le domaine de la défense, l’entreprise développe des robots destinés à la manutention et à la reconnaissance, vendus au gouvernement au prix de 300 000 dollars l’unité, a-t-il ajouté.