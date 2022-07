Une foncière obtient son agrément de gestion AMF

(NEWSManagers.com) - La foncière Valimmo a annoncé avoir obtenu un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers en tant que société de gestion de fonds pour le compte d'investisseurs professionnels. A cette occasion, la société fait évoluer son nom en "Valimmo REIM".

Valimmo se présente comme une entreprise familiale issue de l'industrie et devenue foncière en 2007 pour concevoir et construire des bâtiments tertiaires. Elle est aujourd'hui dirigée par François Moison, et gère un flux locatif de 40 millions d'euros pour un patrimoine évalué à 650 millions d'euros.

Valimmo REIM a pour ambition d'intégrer l’ensemble des métiers de l’immobilier et de l’investissement financier : Fund management (Gestion de fonds), Asset management (Gestion d’actifs), Property management (Gestion locative), Investment Management (Investissements), Project management (Gestion de projets/maîtrise d’ouvrage déléguée) et Accounting & legal (Comptabilité et juridique).

Valimmo REIM se donne aussi la possibilité de se développer pour compte de tiers, notamment auprès de la clientèle d’investisseurs institutionnels, avec un objectif 2025 de un milliard d’actifs sous gestion.