Une filiale de Lumibird remporte un contrat auprès de Rheinmetall Air Defense

Carina Harnesk, PDG de Lumibird Photonics Sweden, souligne l'importance de ces commandes et se dit optimiste quant à " l'obtention de contrats similaires à l'avenir pour le système Skyranger ".

(AOF) - Le groupe Lumibird a annoncé que sa filiale Lumibird Photonics Sweden AB a reçu une commande de Rheinmetall Air Defense pour la fourniture de télémètres laser Vidar. Ces appareils seront intégrés au Skyranger 30, un système de défense aérienne à courte portée. Pour le spécialiste mondial du laser cet accord est évalué à 5 millions d’euros, avec des livraisons et des obligations contractuelles prévues sur la période 2025-2028.

