Une filiale de la société chinoise Haisco et Eli Lilly signent des accords de collaboration et de licence

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Le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly LLY.N a conclu un accord de collaboration et d'éventuelle concession de licence portant sur des médicaments expérimentaux développés par une filiale du groupe pharmaceutique Haisco 002653.SZ . Le montant total des paiements pourrait atteindre environ 3 milliards de dollars si les objectifs sont atteints, a annoncé lundi le laboratoire pharmaceutique chinois. Cet accord est l'un des plus récents dans le secteur biotechnologique chinois, dans un contexte d'intérêt croissant des laboratoires pharmaceutiques étrangers pour les pipelines de développement des entreprises locales, et marque une expansion des collaborations pour Lilly elle-même. Lilly a également conclu des partenariats avec d'autres laboratoires pharmaceutiques chinois, notamment Innovent Biologics 1801.HK et Hutchmed 0013.HK .

Le dernier accord conclu avec la filiale de Haisco porte sur des projets de médicaments innovants, a indiqué Haisco dans un communiqué adressé à la Bourse de Shenzhen.

Aux termes de l'accord, Lilly obtiendra les droits mondiaux sur certains actifs de la filiale de Haisco en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong, de Macao et de Taïwan.

La filiale est en droit de recevoir jusqu'à 87 millions de dollars en paiements initiaux et à court terme, ainsi que jusqu'à environ 3 milliards de dollars en paiements supplémentaires liés à des étapes clés en matière clinique, réglementaire et de commercialisation.