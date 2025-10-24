Une filiale de Blackstone acquiert une participation de 9,99 % dans la banque indienne Federal Bank

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une filiale de la société américaine de capital-investissement Blackstone BX.N a acquis une participation de 9,99% dans la banque indienne Federal Bank

FED.NS par le biais d'actions préférentielles et de bons de souscription pour 61,97 milliards de roupies (705,05 millions de dollars), a déclaré la banque indienne vendredi.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)