Une filiale d'Europlasma remporte un appel d'offres aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 18:08
Le groupe industriel français dédié dans la dépollution et la décarbonation précise que son client exploite un vaste réseau ferroviaire de voyageurs d'une des principales métropoles des Etats-Unis pour l'un des réseaux de trains de banlieue les plus fréquentés d'Amérique du Nord, avec plusieurs centaines de milliers de passagers chaque jour.
Guillaume Ferrand, directeur développement de Valdunes, a déclaré : "Cette sélection face à des concurrents internationaux confirme la reconnaissance de Valdunes Industries pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos solutions sur un marché ferroviaire particulièrement exigeant. Elle consolide également notre position auprès des grands opérateurs internationaux de transport public. Les roues fabriquées par Valdunes Industries vont ainsi équiper les trains d'un grand pôle urbain nord-américain, contribuant à la sécurité et au transport de millions de voyageurs".
Valeurs associées
|0,0629 EUR
|Euronext Paris
|-6,12%
