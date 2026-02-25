Une femme poursuit Meta et YouTube pour dépendance aux médias sociaux et doit témoigner au procès

(Une refonte avec le témoignage précoce d'un psychothérapeute) par Jody Godoy et Steve Gorman

Une jeune femme californienne devait témoigner au tribunal mercredi sur la façon dont elle pense que l'utilisation pendant son enfance d'Instagram de Meta Platforms et de YouTube de Google a nui à sa santé mentale, alors que le procès historique de son addiction aux médias sociaux prenait un nouveau tournant.

Elle était attendue à la barre des témoins après la fin du témoignage d'une psychothérapeute agréée qui a diagnostiqué et traité la plaignante, connue au tribunal sous le nom de Kaley G.M., pendant plusieurs mois en 2019, à partir de l'âge de 13 ans.

La thérapeute, Victoria Burke, a témoigné qu'elle avait initialement diagnostiqué que Kaley souffrait d'un trouble anxieux généralisé, mais qu'elle avait ensuite révisé ses conclusions pour poser un diagnostic de phobie sociale et de trouble dysmorphique corporel.

Mme Burke n'a pas tiré de conclusions quant à savoir si les médias sociaux étaient un facteur contribuant aux luttes adolescentes de Kaley avec la peur du rejet social et du jugement des pairs, ou sa rumination excessive sur les défauts perçus dans son apparence physique.

Mais la thérapeute a déclaré que Kaley se plaignait souvent de "brimades" en ligne de la part de ses pairs, et elle s'est souvenue d'au moins un cas où la jeune fille lui avait dit qu'elle s'était "supprimée" des médias sociaux, pour y revenir plus tard.

Selon son procès, la plaignante a commencé à utiliser YouTube à l'âge de 6 ans et Instagram à l'âge de 9 ans, et affirme que les plateformes ont contribué à des troubles psychiatriques, notamment la dépression et la dysmorphie corporelle.

Ses avocats ont présenté leur cliente comme une victime de conceptions et de modèles commerciaux délibérés qui ont cherché à faire du profit en accrochant de jeunes enfants à des services en ligne financés par la publicité, tout en sachant que les médias sociaux pouvaient nuire à leur santé mentale.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une réaction globale contre les entreprises de médias sociaux, qui sont accusées de nuire aux enfants et aux adolescents. L'Australie a interdit l'accès des jeunes utilisateurs à ces plateformes et d'autres pays envisagent des restrictions similaires.

Le début du procès s'est concentré sur ce que les entreprises savaient sur la façon dont les médias sociaux affectent les enfants, et sur leurs stratégies commerciales concernant les jeunes utilisateurs. Mercredi, le procès s'est orienté vers les déclarations de la femme sur la façon dont les services en ligne l'ont affectée. Mark Zuckerberg, directeur général de Meta, a déclaré que l'entreprise avait discuté de produits destinés aux enfants, mais qu'elle n'en avait jamais lancé .

Pour obtenir gain de cause, les avocats de Kaley devront démontrer que la façon dont les entreprises ont conçu ou exploité les plateformes a été un facteur substantiel dans la cause ou l'aggravation de ses problèmes de santé mentale.

Les dossiers médicaux de Kaley font état de violences verbales et physiques et d'une relation tendue avec ses parents, qui ont divorcé lorsqu'elle avait 3 ans, a déclaré l'avocat de Meta lors de son exposé introductif.

Son propre avocat a fait référence à une étude interne récente de Meta, selon laquelle les adolescents ayant des conditions de vie difficiles déclarent plus souvent utiliser Instagram de manière habituelle ou involontaire.

Des fonctionnalités telles que la lecture automatique de vidéos et un fil d'actualité permettant un défilement sans fin ont été conçues pour que les utilisateurs restent plus longtemps sur les plateformes, malgré les preuves de dommages causés à la santé mentale des jeunes utilisateurs, affirment les avocats de la jeune femme. Par ailleurs, les boutons "J'aime" répondent au besoin de validation des adolescents, tandis que les filtres de beauté altèrent l'image qu'ils ont d'eux-mêmes.

L'avocat de YouTube a déclaré que Kaley n'avait pas utilisé les fonctionnalités de la plateforme conçues pour protéger les utilisateurs contre le harcèlement, notamment les outils permettant de supprimer les commentaires et de limiter le temps passé à regarder les vidéos, selon un document déposé au tribunal.

L'avocat a cité des documents qui montrent que la durée moyenne de visionnage de YouTube Shorts était d'environ 1 minute et 14 secondes par jour et que la durée moyenne de visionnage de vidéos YouTube au cours des cinq dernières années était d'environ 29 minutes.

Lors de son témoignage mercredi, Mme Burke a expliqué que la notion d'addiction aux médias sociaux n'était pas encore un phénomène largement reconnu dans son domaine et qu'elle ne figurait toujours pas parmi les diagnostics de la dernière édition du Manuel statistique diagnostique des troubles mentaux, le guide qui fait autorité en la matière et qui est utilisé par les professionnels de la santé mentale.