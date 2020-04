Une fédération des professionnels de la blockchain se crée en France

(NEWSManagers.com) - L'organisation du secteur de la blockchain prend forme dans l'Hexagone. Le député (LREM) Jean-Michel Mis, corapporteur de la mission d' information parlementaire sur la blockchain et membre du Conseil national du Numérique, et Rémy André Ozcan, DG de la plate-forme de gestion d' actifs cryptographiques Tozex, ont annoncé la fondation de la Fédération Française des Professionnels de la Blockchain (FFPB).

L'objectif de la nouvelle structure est de devenir le premier réseau de France des acteurs de la blockchain, afin de défendre leurs intérêts au niveau national et à l'échelon européen. Elle couvrira de nombreux secteurs, du luxe au transport, en passant par le sport, et bien sûr la gestion d'actifs. Parmi ses premiers chantiers, la FFPB essaiera de cartographier l'ensemble des acteurs et les professionnels de l'industrie de la blockchain en France.

Quatre comités stratégiques sont prévus au sein de son organisation :

- Business et intelligence économique

- Standardisation

- Académique et recherche

- Régulation