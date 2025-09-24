Une famille poursuit l'armée, la FAA et les compagnies aériennes au sujet de la collision aérienne mortelle du 29 janvier à Washington

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La famille d'une des victimes de la collision mortelle du 29 janvier entre un avion régional d'American Airlines et un hélicoptère de l'armée américaine, qui a fait 67 morts près de l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, a poursuivi la compagnie aérienne, sa filiale et le gouvernement américain.

L'action en justice cite également PSA Airlines, qui assurait le vol.

La plainte affirme que les compagnies aériennes, l'armée et l'administration fédérale de l'aviation n'ont pas empêché cette "tragédie tout à fait évitable".

L'équipage de l'armée n'a pas piloté l'hélicoptère Blackhawk à l'altitude obligatoire ou à une altitude inférieure, et la FAA n'a pas séparé les aéronefs dans l'espace aérien et n'a pas émis d'alertes de sécurité lorsque des aéronefs se trouvaient à une distance dangereuse.