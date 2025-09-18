Une étude souligne les bénéfices cardiovasculaires de l'Ozempic de Novo Nordisk
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:26
Les données, présentées au congrès 2025 de l'Association européenne pour l'étude du diabète, indiquent aussi une baisse de 25% du risque combiné incluant hospitalisation pour angine instable ou insuffisance cardiaque.
Filip Krag Knop, vice-président senior et futur directeur médical, souligne que ces résultats 'comblent un manque chez les plus de 66 ans et confirment la robustesse des preuves en faveur du sémaglutide'.
Ozempic reste le seul agoniste du GLP-1 ayant démontré une réduction des risques cardiovasculaires et rénaux chez les patients diabétiques de type 2.
