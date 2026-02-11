 Aller au contenu principal
Une étude révèle que plus d'un tiers des patients sous pilule Wegovy sont novices en matière de médicaments GLP-1
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Robin Respaut

Parmi les premiers utilisateurs de la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , 36% n'avaient aucune expérience préalable de la prise d'un médicament GLP-1, selon une nouvelle étude de la société de données sur la santé Truveta.

Parmi les patients qui ont commencé un nouveau traitement sous forme de pilule, 21,1 % avaient déjà pris la version injectable de Wegovy et 15,8 % étaient passés du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , un autre médicament GLP-1 injectable, selon les données de Truveta.

Truveta a examiné les dossiers médicaux de 8 762 patients ayant une ordonnance pour la nouvelle pilule Wegovy, qui a été approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) le 22 décembre.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 020,400 USD NYSE -0,41%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters.

