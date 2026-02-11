Une étude révèle que plus d'un tiers des patients prenant la pilule Wegovy ne connaissent pas les médicaments GLP-1

Parmi les premiers utilisateurs de la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , 36% n'avaient aucune expérience préalable de la prise d'un médicament GLP-1, selon une nouvelle étude nationale de la société de données sur la santé Truveta. Parmi les patients qui ont commencé à prendre une nouvelle pilule, 21,1 % avaient déjà pris la version injectable de Wegovy et 15,8 % étaient passés du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , un autre médicament GLP-1 injectable, selon les données de Truveta .

La pilule Wegovy est le premier médicament GLP-1 oral approuvé pour le traitement de la gestion du poids chronique, créant ainsi une nouvelle option pour les patients et les prestataires qui ne souhaitent pas nécessairement un médicament injectable.

L'adoption rapide de ce médicament par des personnes n'ayant jamais pris de médicaments GLP-1 montre que le médicament oral touche de nouveaux patients et ne se contente pas de prendre des parts de marché aux produits injectables, ce que les analystes et les investisseurs étaient impatients d'évaluer.

Truveta a examiné les dossiers médicaux de 8 762 patients américains ayant une ordonnance rédigée ou remplie pour la nouvelle pilule Wegovy, qui a été approuvée aux États-Unis le 22 décembre.

Au cours des six premières semaines où la pilule a été mise à la disposition des patients, Truveta a constaté que 73,3 % des personnes ayant obtenu une ordonnance sont des femmes, 72,8 % sont blanches et 71,6 % vivent dans des zones urbaines. Le groupe est également plus âgé: 34 % des patients ont entre 45 et 59 ans et 37,8 % ont 60 ans ou plus.

Les données offrent un premier aperçu des patients sous Wegovy par voie orale, ce qui peut changer avec le temps.

Par exemple, un plus grand nombre de patients prenant actuellement des médicaments GLP-1 injectables pourraient passer à la pilule dans les semaines à venir, une fois qu'ils auront épuisé leur stock actuel, a noté Truveta.

Un médicament oral concurrent pour la perte de poids, fabriqué par Lilly, devrait être approuvé en avril.

Novo vend des doses plus faibles de sa pilule quotidienne aux États-Unis pour 149 $ par mois pour les patients qui paient eux-mêmes, ce qui passera à 199 $ en avril.

En janvier, Truveta a indiqué que les prescriptions de thérapies GLP-1 représentent désormais plus de 7 % de l'ensemble des prescriptions au niveau national.