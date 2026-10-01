Une étude révèle que l'adoption de l'IA marque le pas

Seules 13 % des entreprises étaient en bonne voie dans leurs initiatives en matière d'IA, les obstacles réglementaires et l'intégration avec les systèmes informatiques existants ayant ralenti l'adoption à grande échelle, selon une étude de BearingPoint.

Près des trois quarts des entreprises interrogées ont fait état de résultats financiers positifs grâce à l'IA, mais moins d'un tiers ont pu aller au-delà des projets pilotes, a indiqué jeudi le cabinet de conseil.

* "L'IA a franchi un seuil important", a déclaré Frédéric Gigant, expert chez BearingPoint, ajoutant que démontrer la valeur de l'IA et la déployer à grande échelle étaient deux choses différentes.

* Environ 40 % des personnes interrogées ont cité les réglementations juridiques comme principal obstacle à la mise à l'échelle de l'IA, tandis que 34 % ont mis en avant les difficultés liées à l'intégration de cette nouvelle technologie dans les systèmes informatiques existants

* Environ 24 % des entreprises ont fait état de réductions de coûts d'au moins 10 % grâce à l'IA, contre seulement 4 % ayant signalé une croissance de leur chiffre d'affaires du même ordre de grandeur

* Près des deux tiers des entreprises ont estimé que leurs effectifs étaient excédentaires d'au moins 10 %

* La Chine et les États-Unis sont en tête en matière d'adoption de l'IA, avec respectivement 20 % et 18 % des entreprises déclarant une mise en œuvre complète, contre 8 % en Allemagne

* La part des entreprises ayant profondément intégré l'IA dans leurs opérations est passée de 7 % en 2025 à 11 % en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))